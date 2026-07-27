Fortalecen política social en Ramos Arizpe con programas de salud, educación y apoyo a familias

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    Fortalecen política social en Ramos Arizpe con programas de salud, educación y apoyo a familias
    La coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe ha fortalecido la política social del municipio. CORTESÍA

Los programas sociales atienden áreas como salud, alimentación, educación, economía familiar y desarrollo de las mujeres

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, durante este año se ha fortalecido una política social cercana a la ciudadanía, mediante programas y apoyos enfocados en atender necesidades de salud, alimentación, educación, desarrollo de las mujeres, atención a grupos vulnerables y economía familiar.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos avances han sido posibles gracias al respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes han impulsado una estrategia social que permite ampliar los beneficios para las familias ramosarizpenses.

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Señaló que este esfuerzo se desarrolla de manera conjunta con el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe, encabezado por la presidenta honoraria Teresita Escalante Contreras, con el propósito de acercar los servicios y programas a las colonias y comunidades del municipio.

Como parte de estas acciones, el Gobierno Municipal ha consolidado programas como los Mercaditos de a Peso, la Ruta Estudiantil Gratuita, las Clínicas de Salud Popular y el programa Adulto Mayor en Abandono (AMA), además de las brigadas integrales del DIF, mediante las cuales se brinda atención directa a la población.

A estas estrategias se suman la entrega de aparatos ortopédicos y apoyos alimentarios, así como el programa Aves de Traspatio y diversas acciones dirigidas a mujeres, personas con discapacidad, estudiantes y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas para ampliar los beneficios a las familias.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas para ampliar los beneficios a las familias. CORTESÍA

De acuerdo con el Ayuntamiento, estas iniciativas han permitido que miles de personas tengan acceso a servicios médicos, alimentos, transporte, capacitación y apoyos funcionales, además de programas orientados a fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida.

El alcalde resaltó que uno de los principales objetivos de esta política social es llevar los servicios públicos y apoyos directamente a los sectores que más los necesitan, mediante acciones que atiendan las necesidades particulares de las familias y generen mejores oportunidades de desarrollo.

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“En Ramos Arizpe tenemos la fortuna de contar con un gobernador que ha hecho de la política social una prioridad y con una gran aliada como Liliana Salinas, quien desde el DIF Coahuila ha impulsado programas que hoy llegan a nuestras familias. Ese respaldo nos permite, junto con mi esposa Teresita Escalante y todo el equipo del DIF Municipal y del Ayuntamiento, seguir construyendo una red de apoyos que atiende a quienes más lo necesitan y genera mejores oportunidades para todas y todos”, expresó Tomás Gutiérrez Merino.

El edil reiteró que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno continuará para ampliar el alcance de los programas sociales y mantener una atención cercana a las familias de Ramos Arizpe, con especial énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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