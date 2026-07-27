Fortalecen política social en Ramos Arizpe con programas de salud, educación y apoyo a familias

RAMOS ARIZPE, COAH.- Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de Coahuila y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, durante este año se ha fortalecido una política social cercana a la ciudadanía, mediante programas y apoyos enfocados en atender necesidades de salud, alimentación, educación, desarrollo de las mujeres, atención a grupos vulnerables y economía familiar. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estos avances han sido posibles gracias al respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quienes han impulsado una estrategia social que permite ampliar los beneficios para las familias ramosarizpenses.

Señaló que este esfuerzo se desarrolla de manera conjunta con el Gobierno Municipal y el DIF Ramos Arizpe, encabezado por la presidenta honoraria Teresita Escalante Contreras, con el propósito de acercar los servicios y programas a las colonias y comunidades del municipio. Como parte de estas acciones, el Gobierno Municipal ha consolidado programas como los Mercaditos de a Peso, la Ruta Estudiantil Gratuita, las Clínicas de Salud Popular y el programa Adulto Mayor en Abandono (AMA), además de las brigadas integrales del DIF, mediante las cuales se brinda atención directa a la población. A estas estrategias se suman la entrega de aparatos ortopédicos y apoyos alimentarios, así como el programa Aves de Traspatio y diversas acciones dirigidas a mujeres, personas con discapacidad, estudiantes y familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con el Ayuntamiento, estas iniciativas han permitido que miles de personas tengan acceso a servicios médicos, alimentos, transporte, capacitación y apoyos funcionales, además de programas orientados a fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida. El alcalde resaltó que uno de los principales objetivos de esta política social es llevar los servicios públicos y apoyos directamente a los sectores que más los necesitan, mediante acciones que atiendan las necesidades particulares de las familias y generen mejores oportunidades de desarrollo.

“En Ramos Arizpe tenemos la fortuna de contar con un gobernador que ha hecho de la política social una prioridad y con una gran aliada como Liliana Salinas, quien desde el DIF Coahuila ha impulsado programas que hoy llegan a nuestras familias. Ese respaldo nos permite, junto con mi esposa Teresita Escalante y todo el equipo del DIF Municipal y del Ayuntamiento, seguir construyendo una red de apoyos que atiende a quienes más lo necesitan y genera mejores oportunidades para todas y todos”, expresó Tomás Gutiérrez Merino. El edil reiteró que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno continuará para ampliar el alcance de los programas sociales y mantener una atención cercana a las familias de Ramos Arizpe, con especial énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad.