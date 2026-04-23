Frontera: empresa podría alcanzar hasta los 100 mil pesos de multa por fuga de gas

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Coahuila
/ 23 abril 2026
    Frontera: empresa podría alcanzar hasta los 100 mil pesos de multa por fuga de gas
    Personal de emergencia atendió el incidente en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde una pipa fue retirada para su revisión tras el reporte. LIDIET MEXICANO

Protección Civil revisa la flota de la empresa tras el incidente; determinarán si hubo responsabilidad y el monto de la sanción

FRONTERA, COAH.- La empresa gasera Sarahgas en Frontera enfrenta la posibilidad de una sanción económica que podría ir de los 5 mil hasta los 100 mil pesos, luego de la fuga de gas registrada en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera. El hecho generó alarma entre la población y la movilización de cuerpos de emergencia.

El coordinador regional de Protección Civil, Fernando Orta, informó que el área jurídica ya analiza el caso. Esto, para determinar si existió responsabilidad por parte de la empresa, así como el monto de la multa que se aplicaría conforme a la gravedad del incidente.

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Derivado de este hecho, la dependencia inició un operativo de revisión a toda la flota de unidades de Sarahgas, integrada por alrededor de nueve pipas. El objetivo es verificar que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para su operación.

Las inspecciones se realizan en las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre la carretera 30. Ahí, las autoridades supervisan cada unidad. Se advirtió que cualquier vehículo que no cumpla con la normativa será retirado de circulación de manera inmediata, hasta que garantice su funcionamiento seguro.

En cuanto a la pipa involucrada en la fuga, fue trasladada a la planta para su revisión y reparación. No podrá volver a operar hasta contar con la certificación correspondiente.

Protección Civil dejó en claro que se actuará con firmeza ante este tipo de situaciones. Subrayó que no habrá tolerancia para empresas que pongan en riesgo la seguridad de la población.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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