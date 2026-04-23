Frontera: empresa podría alcanzar hasta los 100 mil pesos de multa por fuga de gas

El coordinador regional de Protección Civil, Fernando Orta, informó que el área jurídica ya analiza el caso. Esto, para determinar si existió responsabilidad por parte de la empresa, así como el monto de la multa que se aplicaría conforme a la gravedad del incidente.

FRONTERA, COAH.- La empresa gasera Sarahgas en Frontera enfrenta la posibilidad de una sanción económica que podría ir de los 5 mil hasta los 100 mil pesos, luego de la fuga de gas registrada en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el municipio de Frontera. El hecho generó alarma entre la población y la movilización de cuerpos de emergencia.

Derivado de este hecho, la dependencia inició un operativo de revisión a toda la flota de unidades de Sarahgas, integrada por alrededor de nueve pipas. El objetivo es verificar que cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para su operación.

Las inspecciones se realizan en las instalaciones de la empresa, ubicadas sobre la carretera 30. Ahí, las autoridades supervisan cada unidad. Se advirtió que cualquier vehículo que no cumpla con la normativa será retirado de circulación de manera inmediata, hasta que garantice su funcionamiento seguro.

En cuanto a la pipa involucrada en la fuga, fue trasladada a la planta para su revisión y reparación. No podrá volver a operar hasta contar con la certificación correspondiente.

Protección Civil dejó en claro que se actuará con firmeza ante este tipo de situaciones. Subrayó que no habrá tolerancia para empresas que pongan en riesgo la seguridad de la población.