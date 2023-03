¿Fuiste seleccionado? 40% de coahuilenses rechazan ser funcionario de casilla; el 11% que aceptan no acuden

El pasado 9 de marzo se cumplió un mes de que los representantes del Instituto Nacional Electoral dieron inicio con la visita a los hogares coahuilenses, con el fin de notificar y capacitar a las personas que han sido seleccionadas para integrar las casillas que serán sede de una decisión trascendental para la vida de Coahuila.

Desde diciembre, el Consejo General del INE dio a conocer que las personas que serían visitadas en sus domicilios para participar como integrantes, son aquellas personas que cumplan años en el mes de diciembre, y quienes su primer apellido tenga la inicial de la letra “T”. Estos insaculados son el 13% de la lista nominal de cada sección.

Hasta ahora, los supervisores y capacitadores electorales de Coahuila que deben identificarse con un chaleco rosa, una gorra del INE, una mochila y un gafete, han logrado visitar al 98 por ciento de los más de 306 mil ciudadanos que resultaron electos en el sorteo, pero no todos ya fueron debidamente invitados para comenzar con su capacitación.

De acuerdo con la vocal de capacitación electoral de la junta local del INE en Coahuila, Itzel Aguilar, aunque en muchos de los casos la gente participa sin tener que ser convencida, también hay un índice considerable de personas que rechazan participar o comunican que no pueden.

Sobre este tema, la junta local tiene una lista de hasta 50 causas diversas por las cuales el ciudadano no podrá participar en la contienda, entre ellas las de motivos personales y la de ausencia en el domicilio.

“Son múltiples causas, no solo que no los encontremos en el domicilio o que no hayan aceptado. Entre todas esas causas por las que las personas no avanzaron a la siguiente etapa, está un 40 por ciento del total de los visitados”, explica Itzel Aguilar.

Sin embargo, ese no es el único problema, pues después de todo ese proceso donde ya se incluyó la capacitación, existen casos en los que el día de la Jornada Electoral los funcionarios de la casilla simplemente no se presentan y el INE debe estar preparado para que los supervisores y capacitadores electorales puedan convencer de participar a los ciudadanos que se encuentren en la fila de votación participar.

Según la vocal, al menos en el último proceso electoral que se vivió en Coahuila, el índice de ausencias se registró en el 11 por ciento de las casillas que fueron instaladas cuando Coahuila renovó su Congreso del Estado.

Al respecto, la vocal dice que la ciudadanía debe identificar que esta labor es cumplir con una labor cívica en pro de la democracia del país.

“Estas personas son quienes valientemente dicen: yo acepto. Hay que reconocerlo y agradecerlo. Hoy tenemos ciudadanos comprometidos. La ciudadanía debe animarse a ser parte del proceso. Si desconfío, lo mejor es participar. Quien es funcionario de casilla ese día es quien hará que prevalezca la legalidad y la certeza de los actos que se lleven a cabo en ella”, dice la vocal.