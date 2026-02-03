Gobierno de Coahuila busca generar más de 6 mil empleos; ya se ofertaron 2 mil 800

Al finalizar la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional Sureste, en Palacio de Gobierno, Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, presentó un balance de acciones enfocadas en empleo, seguridad, turismo y reactivación económica, con énfasis en la vinculación con empresas para reubicar trabajadores y en una proyección de nuevas plazas durante 2026.

Entre los puntos centrales, el mandatario destacó la Feria del Empleo realizada en la Región Sureste y el volumen de vacantes ofrecidas. “Hace tres o cuatro días se tuvo la primer feria de empleo del año con la oferta de 2 mil 800 plazas de trabajo de diferentes empresas”, dijo. Agregó que el resultado fue positivo porque “las personas que acudieron a esta feria ya están siendo acomodadas”.

Aseguró que, además de las vacantes ofertadas en ese ejercicio, el plan de fortalecimiento a la economía y al empleo contempla nuevas contrataciones derivadas de inversiones anunciadas el año pasado.

“De las inversiones que hemos anunciado en los últimos meses o en el año 2025, que construyeron sus naves y que están listos para ponerse en operación, tenemos la oferta de alrededor de 6 mil plazas de trabajo que se van a crear durante este 2026”, afirmó.

El mandatario señaló que el objetivo es que, ante ajustes en empresas del ramo automotriz, se puedan hacer “enroques”, es decir, canalizar de inmediato a personas hacia otras compañías con vacantes.

También mencionó que se trabaja en un proyecto de reconversión de habilidades para alinear la capacitación con lo que demanda el mercado laboral y, en paralelo, programas de empleo temporal con municipios como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras. “Tenemos los programas de empleo temporal, que nos van a permitir dar 5 mil empleos entre estos municipios y los municipios del estado”, comentó.

IMPULSAN CRÉDITOS

Dentro del mismo plan, el Gobernador incluyó el programa de créditos, con montos y condiciones diferenciadas. “Créditos que van desde los 30 mil pesos a los 2.5 millones de pesos”, señaló. Detalló que hay financiamientos “de 30 a 100 mil pesos con 0 por ciento de intereses” dirigidos principalmente a emprendedores, mujeres, hombres, jóvenes, y otros “de los 300 mil a los 2.5 millones de pesos con tasa preferencial, con 6 meses de gracia y sin comisión para la apertura”, enfocados en empresas medianas y grandes.

En el apartado de seguridad, Jiménez Salinas dijo que en el Consejo se revisaron indicadores de 2025 y del primer mes de 2026, además de acordarse operativos especiales en carreteras. “Se platicó de un tema muy importante que son operativos especiales en lo que es la carretera Los Chorros y la carretera Saltillo a Monterrey”, señaló, al precisar que el objetivo es la prevención de accidentes y, en caso de incidentes, una reacción para “poder liberar lo antes posible las vialidades”.

Además, el Gobernador incluyó avances y proyecciones del aeropuerto de la región sureste, al que se refirió como el “aeropuerto de Saltillo”, ubicado en Ramos Arizpe. “Aquí se le va a invertir junto con la iniciativa privada 600 millones de pesos”, afirmó y enlistó rutas en operación y anunciadas, además de gestiones con otras aerolíneas. “Ha habido un flujo de 24 mil pasajeros”, dijo, al referirse al comportamiento registrado desde el arranque del proyecto y a la expectativa de crecimiento con la activación de nuevos vuelos.