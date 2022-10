Luego de que VANGUARDIA publicó su última encuesta realizada por la casa De las Heras, dos de las figuras que se enfrentarán por competir a través de Morena para ser candidatos a la gubernatura de Coahuila, difirieron en sus comentarios e incluso, lanzaron retos para comparar popularidad.

La encuesta publicada este domingo, reveló que en las respuestas a la pregunta: ¿usted conoce o ha escuchado de...?, en la que Guadiana bajó del 62% en junio al 53% en septiembre, mientras que Salazar pasó de 18% a 33% y Mejía Berdeja de 7% a 23%.

Además, sobre la pregunta “¿quién cree que sería el mejor gobernador de Coahuila?”, Guadiana pasó de 33% en junio a 34% en septiembre, Luis Fernando Salazar de 23% a 28%, y Mejía Berdeja de 9% a 23%.

Es decir, que mientras Armando Guadiana aún se mantiene según los resultados de la encuesta, a la cabeza en lo que sería la competencia en Morena, Ricardo Mejía Berdeja y Luis Fernando Salazar han tenido un crecimiento importante en su figura en los últimos meses.

Al respecto, el senador Armando Guadiana, manifestó que no cree que, en los siguientes meses, los números de las encuestas que lo posicionan a la cabeza vayan a tener un cambio significativo, y agregó que Mejía Berdeja, todavía no lo aventaja, según estos resultados, debido a que su figura empezó a popularizarse tiempo después de él.

“Ellos están haciendo toda la lucha, todos son muy capaces, como Luis Fernando Salazar de mucha lucha y capaz al igual que Mejía Berdeja, pero él está más abajo porque él se adhirió al proceso un poco tarde aunque ha trabajado duro”, dijo.

En ese sentido, también aseveró que ya se encuentra listo para empezar la contienda rumbo a las elecciones del 2023, y únicamente está a espera de lo que indiquen los procesos.

“Yo no veo que estén cerrados los números de entre el primero y el tercer lugar como dicen. Será un honor sacar al PRI después de 93 años. Yo ya estoy listo, ya le toca al Estado que se establezca un cambio como ya se hizo en Oaxaca, Hidalgo”, manifestó.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, quien actualmente es subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, manifestó que existen numerosas encuestas que han revelado que la preferencia de la gente hacia él es más alta que contra la del senador Guadiana.

“Tengo al menos siete encuestas que dicen lo contrario y tiene el despliegue informativo que esta, como la de México Elige, quizá no tienen la historia de otras pero son mejor que otras incluso”, expresó.

Mejía Berdeja, también aseguró que el PRI está detrás de la figura de Guadiana posicionándolo y retó a Armando Guadiana a realizar un serio comparativo sobre la convocatoria que reciben en sus eventos públicos.

“El PRI está intentando que entre Armando Guadiana. Es lo que sacan de supuestas encuestas, pero las organizaciones sociales, sindicatos, activistas, empresarios es que no está en el juego político, nadie lo hace. Está sobre evaluado el senador, no es la realidad, no tiene estructura, no tiene gente, no tiene presencia y lo reto a realizar 10 eventos en el Estado a ver quien va. Yo tengo un mayor crecimiento que Guadiana e incluso que Manolo Jiménez.

Además, Mejía realizó una comparación entre el significado de popularidad y el significado de “preferencia”.

“Si preguntan a la gente si conocen al Chapo pues sí lo conocen, pero de eso a que la gente lo quiera, es muy diferente. Además para esto se requiere salud, fortaleza física, equipos, no es nada más porque me conozcan. Las encuestas decían mismo cuando compitió por la alcaldía Saltillo, que iba a ganar y la gente no votó por él y ahorita el PRI quiere repetir lo mismo: inflarlo y después dejarlo caer”, dijo el subsecretario.