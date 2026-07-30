Huerto del IMSS promueve alimentación saludable en Ramos Arizpe

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    Huerto del IMSS promueve alimentación saludable en Ramos Arizpe
    El Hospital Rural de Ramos Arizpe cuenta con un huerto demostrativo para promover hábitos de alimentación saludable. CORTESÍA

El espacio agroecológico orienta a pacientes y familias sobre cultivo, consumo de hortalizas y prevención de enfermedades relacionadas con una mala nutrición

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Hospital Rural de Ramos Arizpe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece su vínculo con la comunidad mediante un huerto demostrativo que funciona como espacio de aprendizaje, participación social y promoción de la salud.

La estrategia forma parte del componente de acción comunitaria de la unidad médica y busca que los usuarios conozcan alternativas para recuperar, cultivar y consumir alimentos saludables producidos en su propio entorno.

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Martín Soto Landeros, supervisor de Acción Comunitaria del Hospital Rural, explicó que bajo el lema “Cosechando salud, fortaleciendo la alimentación y la prevención desde la comunidad”, promotores y brigadistas realizan encuentros con usuarios de los servicios médicos para compartir conocimientos sobre producción y consumo de alimentos nutritivos.

$!Chile, tomate, zanahoria y berenjena son algunos de los productos que se cultivan en el espacio comunitario.
Chile, tomate, zanahoria y berenjena son algunos de los productos que se cultivan en el espacio comunitario. CORTESÍA

En el huerto se cultivan productos como chile, tomate, zanahoria y berenjena, con la participación de quienes forman parte de esta iniciativa. La producción sirve como muestra de que los recursos disponibles en la comunidad pueden aprovecharse para mejorar la alimentación de las familias.

CULTIVAN HÁBITOS SALUDABLES DESDE EL HOGAR

Además de mostrar el proceso de cultivo, el personal utiliza el huerto para orientar a grupos de pacientes, entre ellos mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, sobre los beneficios de incorporar hortalizas y frutas a su alimentación.

Después de explicar las propiedades y ventajas de los productos cultivados, se entrega a los participantes una dotación de las cosechas obtenidas en el espacio demostrativo.

Soto Landeros señaló que uno de los objetivos es promover cambios en los hábitos alimenticios para incrementar el consumo de productos frescos y contribuir a reducir padecimientos asociados con una alimentación inadecuada.

El proyecto también busca que las familias trasladen los conocimientos adquiridos a sus hogares y aprovechen patios, jardines u otros espacios disponibles para producir alimentos de manera accesible y con valor nutricional.

$!El huerto se utiliza para brindar información a mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas.
El huerto se utiliza para brindar información a mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas. CORTESÍA

De esta manera, el huerto se convierte no solo en un sitio de producción, sino también en una herramienta de educación para la salud, participación comunitaria y prevención.

El espacio opera bajo un esquema agroecológico, por lo que no utiliza pesticidas ni insecticidas químicos para controlar plagas. En su lugar, se emplean fertilizantes y otros elementos orgánicos, prácticas que también son compartidas con los usuarios como parte de las recomendaciones para el cultivo de alimentos.

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