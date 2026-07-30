Huerto del IMSS promueve alimentación saludable en Ramos Arizpe

La estrategia forma parte del componente de acción comunitaria de la unidad médica y busca que los usuarios conozcan alternativas para recuperar, cultivar y consumir alimentos saludables producidos en su propio entorno.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Hospital Rural de Ramos Arizpe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalece su vínculo con la comunidad mediante un huerto demostrativo que funciona como espacio de aprendizaje, participación social y promoción de la salud.

Martín Soto Landeros, supervisor de Acción Comunitaria del Hospital Rural, explicó que bajo el lema “Cosechando salud, fortaleciendo la alimentación y la prevención desde la comunidad”, promotores y brigadistas realizan encuentros con usuarios de los servicios médicos para compartir conocimientos sobre producción y consumo de alimentos nutritivos.

En el huerto se cultivan productos como chile, tomate, zanahoria y berenjena, con la participación de quienes forman parte de esta iniciativa. La producción sirve como muestra de que los recursos disponibles en la comunidad pueden aprovecharse para mejorar la alimentación de las familias.

CULTIVAN HÁBITOS SALUDABLES DESDE EL HOGAR

Además de mostrar el proceso de cultivo, el personal utiliza el huerto para orientar a grupos de pacientes, entre ellos mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, sobre los beneficios de incorporar hortalizas y frutas a su alimentación.

Después de explicar las propiedades y ventajas de los productos cultivados, se entrega a los participantes una dotación de las cosechas obtenidas en el espacio demostrativo.

Soto Landeros señaló que uno de los objetivos es promover cambios en los hábitos alimenticios para incrementar el consumo de productos frescos y contribuir a reducir padecimientos asociados con una alimentación inadecuada.

El proyecto también busca que las familias trasladen los conocimientos adquiridos a sus hogares y aprovechen patios, jardines u otros espacios disponibles para producir alimentos de manera accesible y con valor nutricional.