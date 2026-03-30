Impulsan obras estratégicas para modernizar infraestructura en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a los 15 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova desplegó una agenda intensiva de obra pública orientada a mejorar la movilidad y fortalecer los servicios básicos en distintos puntos de la ciudad. Durante la semana del 23 al 29 de marzo, el alcalde Carlos Villarreal encabezó tanto el arranque como la entrega de proyectos prioritarios, enfocados en atender rezagos urbanos y elevar la funcionalidad de la infraestructura existente.

Entre las acciones en proceso destacan el recarpeteo de la calle Pánfilo Natera, en la colonia San Francisco; la reposición de la red de agua potable en la colonia Guadalupe, con intervención en siete vialidades; así como la rehabilitación de la Privada Guadalupe Victoria, en la colonia El Pueblo. De manera paralela, se concluyeron trabajos como el recarpeteo de la calle Pedro Aranda, en la zona centro, y la mejora integral de la calle Chapultepec, en la colonia Las Flores, lo que contribuye a una mayor conectividad y seguridad vial. INTERVENCINONES CON IMPACTO DIRECTO EN LA VIDA URBANA Estas obras forman parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, una estrategia que prioriza proyectos con beneficios tangibles para la población, al incidir directamente en la calidad de los servicios y en el ordenamiento del entorno urbano.

El alcalde subrayó que las acciones responden a necesidades concretas de la ciudadanía, con el objetivo de consolidar una ciudad más funcional y competitiva.

“Seguimos avanzando con proyectos que atienden de manera directa las demandas de nuestra gente, mejorando su entorno y calidad de vida”, expresó. El Gobierno Municipal reiteró que estas intervenciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno del Estado, como parte de una visión integral para fortalecer el crecimiento ordenado de Monclova y generar mayores oportunidades para sus habitantes.

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