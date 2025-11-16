El IMSS reporta casi 80 mil personas en diálisis: la enfermedad renal ya está entre las diez causas de muerte

Noticias
/ 16 noviembre 2025
    El IMSS reporta casi 80 mil personas en diálisis: la enfermedad renal ya está entre las diez causas de muerte
    El IMSS reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con pacientes, médicos y especialistas para retrasar la progresión de la enfermedad renal. /FOTO: ESPECIAL

El IMSS fortalece la prevención y atención temprana de la enfermedad renal desde el primer nivel; de los 80 mil pacientes atendidos, 52% reciben hemodiálisis y 48 % diálisis peritoneal

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que atiende a cerca de 80 mil pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERC-T), posicionando este padecimiento entre las primeras diez causas de muerte en México.

De ese total de pacientes, 52% -más de 40 mil personas- recibe hemodiálisis, mientras que 48% se encuentra en tratamiento de diálisis peritoneal.

TE PUEDE INTERESAR: Marina avanza a la vanguardia en neurocirugía: cirugías de Parkinson con tecnología de punta

La institución destacó que la detección temprana desde el primer nivel de atención es clave. En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) ya se implementan exámenes como el de microalbúmina, medición de creatinina y evaluación de la tasa de filtrado glomerular estimada, con el fin de intervenir oportunamente.

El coordinador de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS, el doctor Juan Carlos Tomás López, subrayó que la ERC “es un grave problema de salud pública en México” y que está asociada con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum anunció construcción de planta para Chocolate Bienestar en Tabasco

Asimismo, señaló que aunque la edad avanzada es un factor de riesgo, cada vez se detectan pacientes más jóvenes. La ERC también puede derivar de infecciones repetidas, litiasis renal, hiperuricemia, enfermedades autoinmunes o uso prolongado de medicamentos nefrotóxicos.

El IMSS reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con pacientes, médicos y especialistas para retrasar la progresión de la enfermedad renal, mediante estilos de vida saludables, control de enfermedades asociadas y atención multidisciplinaria.

Finalmente, el instituto invitó a la población con factores de riesgo a acudir a consulta médica mensual, utilizar los módulos PrevenIMSS y participar en programas de diagnóstico y seguimiento. “Un diagnóstico oportuno puede cambiar el rumbo del tratamiento”, concluyó. Con información de El Universal

Temas


Enfermedades
Hospitales

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


IMSS

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Tras las agresiones registradas durante ‘Marcha de la Generación Z’ en el Zócalo de la Ciudad de México, al exterior del Palacio Nacional, el partido Morena emitió un comunicado donde dio a conocer su posicionamiento.

Morena condena violencia durante ‘Marcha de la Generación Z’ en Ciudad de México

El líder panista afirmó que la actuación de las autoridades frente a manifestantes pacíficos muestra “el verdadero rostro del régimen”.

PAN acusa represión contra jóvenes manifestantes y llama a defender libertades
SSC, en coordinación con la Marina, realizan la detención de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco” en Quintana Roo, presuntos implicados en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detienen a dos presuntos operadores logísticos del CJNG en Quintana Roo
En la imagen se muestra la indignación pública y las protestas callejeras de ciudadanos provocadas por el escándalo en Manila. FOTO:

Ciudadanos se manifiestan en Filipinas por corrupción en sistema contra inundaciones
El funeral de un palestino que según autoridades palestinas locales fue abatido durante un operativo israelí en el campamento Askar cerca de Nablus en Cisjordania el 16 de noviembre del 2025. FOTO:

Netanyahu insiste en rechazar un estado palestino antes de votación en la ONU
El portaaviones USS Gerald R. Ford saliendo de la Base Naval Norfolk, en Norfolk, Virginia, el 23 de junio del 2025.FOTO:

El portaaviones más grande de EU entra al Caribe en medio de la disputa con Venezuela
Estos operativos han elevado la tensión con Colombia y especialmente con Venezuela, ante la posibilidad de que el siguiente paso sea un ataque terrestre de Estados Unidos. FOTO.

EU destruye otra lancha en el Pacífico y mata a tres supuestos narcotraficantes
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas