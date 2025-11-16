El IMSS reporta casi 80 mil personas en diálisis: la enfermedad renal ya está entre las diez causas de muerte

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que atiende a cerca de 80 mil pacientes con enfermedad renal crónica terminal (ERC-T), posicionando este padecimiento entre las primeras diez causas de muerte en México.

De ese total de pacientes, 52% -más de 40 mil personas- recibe hemodiálisis, mientras que 48% se encuentra en tratamiento de diálisis peritoneal.

La institución destacó que la detección temprana desde el primer nivel de atención es clave. En las Unidades de Medicina Familiar (UMF) ya se implementan exámenes como el de microalbúmina, medición de creatinina y evaluación de la tasa de filtrado glomerular estimada, con el fin de intervenir oportunamente.

El coordinador de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS, el doctor Juan Carlos Tomás López, subrayó que la ERC “es un grave problema de salud pública en México” y que está asociada con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

Asimismo, señaló que aunque la edad avanzada es un factor de riesgo, cada vez se detectan pacientes más jóvenes. La ERC también puede derivar de infecciones repetidas, litiasis renal, hiperuricemia, enfermedades autoinmunes o uso prolongado de medicamentos nefrotóxicos.

El IMSS reiteró su compromiso de trabajar de manera conjunta con pacientes, médicos y especialistas para retrasar la progresión de la enfermedad renal, mediante estilos de vida saludables, control de enfermedades asociadas y atención multidisciplinaria.

Finalmente, el instituto invitó a la población con factores de riesgo a acudir a consulta médica mensual, utilizar los módulos PrevenIMSS y participar en programas de diagnóstico y seguimiento. “Un diagnóstico oportuno puede cambiar el rumbo del tratamiento”, concluyó. Con información de El Universal