Incertidumbre económica frena 15 proyectos industriales en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que aproximadamente 15 proyectos industriales se encuentran pausados debido a factores económicos externos. La situación responde a complicaciones con aranceles y el freno a nuevas inversiones que impactaron durante 2025.

Gutiérrez Merino explicó que la economía local, dependiente de la industria, ha sido golpeada: “Se detuvo la venta de terrenos, construcciones y movimientos de tierra”, señaló el Edil al referirse a la parálisis en las ampliaciones de diversas empresas ya instaladas.

Ante este escenario, el Munícipe proyecta un 2026 con una baja considerable en los ingresos públicos. “Tenemos que reestructurar las prioridades y, si no hay más, apretarnos el cinturón”, afirmó, subrayando la necesidad de una administración financiera rigurosa.

Pese a la incertidumbre generada por las políticas comerciales en Estados Unidos, el Alcalde aseguró que los inversionistas ya preparan planes de contingencia. “Platiqué con inversionistas que planean buscar otros mercados” para reducir la dependencia del país vecino, comentó.

Gutiérrez enfatizó que la administración municipal buscará cumplir sus compromisos con las 79 comunidades rurales y el sector educativo. “Vamos a tratar de cubrirlos al 100 por ciento”, sostuvo, asegurando que el gasto social sigue siendo un eje prioritario.

‘PROYECTOS PODRÍAN POSPONERSE PARA 2026 Ó 2027’

En coordinación con el Gobierno Estatal, el Ayuntamiento continúa la promoción de la ciudad con inversionistas chinos y alemanes. Para atraerlos, el Alcalde ofrece incentivos y destaca que Ramos Arizpe cuenta con las “mejores manos de obra de toda la República”.

Respecto a la obra pública, el Alcalde confirmó que el proyecto del tren sigue en marcha con la instalación de campamentos. Además, aseguró que el distribuidor vial en el puente Los Pinos “sigue en pie”, a pesar de los ajustes presupuestales anunciados.

Finalmente, el Edil reiteró que los proyectos planeados para 2025 podrían moverse a 2026 ó 2027, pero garantizó su cumplimiento. El objetivo principal es mantener la estabilidad económica local y asegurar que la inversión genere beneficios directos para los habitantes.