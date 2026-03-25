INE convoca a más de 6 mil electores de Coahuila a recoger su credencial antes de fecha límite

De acuerdo con el calendario electoral establecido, la fecha límite para que los electores que realizaron algunos de estos trámites recojan su identificación es el siguiente 31 de marzo.

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila recordó a los electores que realizaron trámites de alta en el padrón electoral, actualización de datos o solicitud de reposición, para que acudan antes de la fecha límite a recoger su credencial de elector.

Según los datos de la junta local, son 6 mil 182 credenciales las que se encuentran resguardadas en los distintos módulos de los diversos distritos electorales federales que hay en Coahuila.

Entre estas credenciales, están las de jóvenes que cumplen 18 años antes de la elección o el día de la elección, los que realizaron actualización de datos personales o de domicilio, así como los que solicitaron una reposición de su plástico de identificación.

Sobre la fecha, el INE informó que en el caso de que los electores en este supuesto no acudan, tendrán que esperar hasta después del 7 de junio para recogerla, y mientras tanto, el INE procederá a realizar un resguardo de las credenciales a fin de garantizar la certeza de la lista nominal de electores que participarán en el Estado.

Respecto de la campaña intensa anual de credencialización, el encargado de la vocalía ejecutiva de la junta local del INE en Coahuila, resaltó que este fue el año, en los últimos 8 procesos electorales, donde el INE realizó la mayor cantidad de trámites de credenciales para votar, con un total de 265 mil procedimientos durante la campaña.