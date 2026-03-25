INE convoca a más de 6 mil electores de Coahuila a recoger su credencial antes de fecha límite

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Coahuila
/ 25 marzo 2026
    INE convoca a más de 6 mil electores de Coahuila a recoger su credencial antes de fecha límite
    Quienes no han acudido por su credencial de elector, tienen hasta el 31 de marzo para hacerlo. INE

El 31 de marzo vence el plazo para ir por el documento; quien no acuda deberá esperar hasta después del 7 de junio

El Instituto Nacional Electoral en Coahuila recordó a los electores que realizaron trámites de alta en el padrón electoral, actualización de datos o solicitud de reposición, para que acudan antes de la fecha límite a recoger su credencial de elector.

De acuerdo con el calendario electoral establecido, la fecha límite para que los electores que realizaron algunos de estos trámites recojan su identificación es el siguiente 31 de marzo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/supervisa-ine-avances-del-proceso-electoral-en-coahuila-FH19691532

Según los datos de la junta local, son 6 mil 182 credenciales las que se encuentran resguardadas en los distintos módulos de los diversos distritos electorales federales que hay en Coahuila.

Entre estas credenciales, están las de jóvenes que cumplen 18 años antes de la elección o el día de la elección, los que realizaron actualización de datos personales o de domicilio, así como los que solicitaron una reposición de su plástico de identificación.

Sobre la fecha, el INE informó que en el caso de que los electores en este supuesto no acudan, tendrán que esperar hasta después del 7 de junio para recogerla, y mientras tanto, el INE procederá a realizar un resguardo de las credenciales a fin de garantizar la certeza de la lista nominal de electores que participarán en el Estado.

Respecto de la campaña intensa anual de credencialización, el encargado de la vocalía ejecutiva de la junta local del INE en Coahuila, resaltó que este fue el año, en los últimos 8 procesos electorales, donde el INE realizó la mayor cantidad de trámites de credenciales para votar, con un total de 265 mil procedimientos durante la campaña.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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