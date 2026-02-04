INE recuerda a coahuilenses fecha límite para trámites de credenciales; trabajarán también los domingos

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila recordó a la población que el próximo 10 de febrero es la fecha límite para el trámite de alta y actualización de datos para su credencial de votar, y reiteró el llamado para revisar sus nuevas secciones electorales.

La fecha que culmina en seis días además de ir dirigida a personas que hayan realizado un cambio de domicilio, que hayan sido reseccionadas o incluso que quieran cambiar cualquier otro tipo de dato personal, incluye también a los jóvenes que cumplirán 18 años hasta antes del día de la jornada electoral.

TE PUEDE INTERESAR: INE Coahuila exhorta a electores a revisar su sección y actualizar credencial

Al respecto, la encargada de despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la junta local del INE, Felícitas Mata detalló que los electores que únicamente deseen una reposición de su credencial donde se contiene el cambio de fotografía, podrán hacerla hasta el 2 de marzo, y para aquellos que solicitarán una reimpresión de su credencial tendrán como fecha límite el 20 de mayo.

Respecto al proceso de reseccionamiento aprobado en marzo del 2024, la junta recordó que al menos 131 mil electores fueron reacomodados de sus secciones, por lo que si no se actualizan, votarán en una casilla que puede no estar tan próxima a su domicilio.

Solo en Saltillo, el reseccionamiento se aplicó en la cartografía electoral de 77 colonias, mayormente del norte y del oriente de la ciudad capital.

TE PUEDE INTERESAR: INE arranca en Coahuila visitas domiciliarias para integrar casillas electorales

Por otro lado, el INE informó que de aquí a que llegue la fecha límite, los Módulos de Atención Ciudadana estarán trabajando los días domingo en un horario con límite a las 15:00 y a las 16:00 horas, dependiendo del municipio, información que podrá consultarse en sus redes sociales.

Además, el INE establecerá entre los días 3 y 7 de febrero una gira de módulos itinerantes para visitar comunidades municipales que no tengan a la cercanía un módulo fijo.

En ese mismo sentido, el INE recordó que el único día en el que no realizarán labores es este lunes 2 de febrero, que es oficialmente día inhábil.