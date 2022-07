‘Juanita cuidaba niños, era muy querida’; despiden a mujer que murió en carreterazo de la Monterrey-Monclova

“Ella fue un ejemplo de esposa, madre, hija, hermana y un gran apoyo para muchas madres que tenían que trabajar y no tenían quien cuidara de sus hijos. Y aunque fuera una manera de tener un ingreso en su hogar, a ella no le importaba que no tuvieran con qué pagarle, ella fue la madre y abuela de muchas mujeres y niños. Hoy ella levantó su vuelo junto al creador y no dudo que su madre y esposo vinieron a su encuentro. Dejas un gran dolor en tu familia y todas esas personas que pasaron a ser parte de ella . Dios te bendiga eternamente y descansa en Paz”, comentó una mujer llamada Laura de manera pública a través de Facebook.

“Hay Dios mío de verdad que me quedo sin palabras, te has llevado a una GRAN MUJER a la que fue mi 2da madre, la cual nos vio siempre desde pequeños a mis hermanos y hasta mi hijo Chris alcanzó de sus cuidados. Tía JUANY la quiero mucho, me deja el corazón destrozado de verdad que no hay consuelo para una pérdida de este tamaño, usted siempre tan buena persona tan servicial, tan todo. Pero solo pido a Dios pronta resignación para mis primas y primos, sus nietos la adoran mucho. Qué va hacer de ellos sin usted tía, quedó pendiente venir a vernos a Saltillo y quedarse aquí con nosotros. Por qué se tuvo que ir ante de tiempo aún le faltaba mucho tía, de verdad que me quedo desconcertada por esta noticia, pero también sé que Dios sabe el por que de las cosas y ahorita solo pido que usted ya este descansando en paz, ya esta con mi tío Chuca, ahora cuiden y velen por sus hijos y sus nietos que ellos aquí en la tierra no van a poder vivir sin ustedes, la quiero mucho tia le mando un abrazo y un beso hasta el cielo”, se lee en la publicación.

Sobre el accidente, ocurrido cerca de las 15:00 horas del pasado domingo 10 de julio, entre las víctimas mortales también se encontraba una niña de cinco años. Por su parte, los lesionados fueron trasladados a Nuevo León para recibir atención médica.

