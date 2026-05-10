La fiebre mundialista llegará a Ramos Arizpe con la caravana “¡Vamos Equipo! ¡Vamos México!”

La cita será a las 16:30 horas en la cancha de futbol ubicada detrás del Gimnasio Municipal “Eulalio Gutiérrez”. En este espacio, niñas, niños y jóvenes podrán participar en dinámicas inspiradas en el ambiente previo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe se prepara para vivir una tarde con ambiente futbolero y actividades para toda la familia con la llegada de la caravana “¡Vamos Equipo! ¡Vamos México!”. Este evento temático, que recorrerá 18 municipios de Coahuila, hará escala en la ciudad el próximo 11 de mayo.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó la relevancia de este proyecto impulsado por el Gobierno del Estado. El edil coordinó una reunión con diversas dependencias para garantizar que la logística del evento se desarrolle con éxito.

“Va a ser una próxima semana de mucho trabajo porque ese lunes también iniciamos con la gira mundialista que trae nuestro amigo el gobernador Manolo Jiménez en todo el estado”, señaló el munícipe sobre el arranque de las actividades.

Entre los atractivos destacan torneos de FIFA, experiencias de realidad virtual, tiros a gol y retas rápidas. El alcalde añadió que “vamos a tener varias dinámicas, con porterías, futbolitos para dos personas, futbolitos en jaulas y muchas actividades para ganar premios”.

La estrategia busca posicionar a Coahuila como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales ante la cercanía con Monterrey, una de las subsedes del Mundial 2026. La escala en Ramos Arizpe pretende fortalecer la identidad turística y cultural de la región sureste.

Además de las actividades recreativas, se anunció la entrega de artículos oficiales para quienes participen en las distintas estaciones. Entre los incentivos se contemplan balones, llaveros y camisetas alusivas a la Selección Mexicana, con el objetivo de fomentar la convivencia y el deporte.