‘La idea con el IPN en Coahuila era crear una ciudad de la tecnología’

La Región Centro de Coahuila tiene la posibilidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes a través de la educación. El ex director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, indicó que el proyecto que hoy está en la incertidumbre, tiene el potencial para convertir a esa zona del estado en una ciudad científica y tecnológica.

“El Estado lo que requiere es tomar profesionistas de alta calidad en las áreas estratégicas del futuro. Estamos viviendo la revolución industrial que genera la industria 4.0”, dijo.

Anteriormente se han dado casos de éxito en los que ciudades dan un vuelco en su historia y superan los índices de rezago a través de la formación de talentos en ciencia y tecnología.

Dos casos emblemáticos son Silicon Valley, en California y Bangalore, en la India. Ciudades que se convirtieron en epicentros de generación informática, gracias a los avanzados centros de investigación que se establecieron.

Hoy son ciudades que elevaron la calidad de vida de sus habitantes y unas de las más importantes en el mundo tecnológico.

Sin embargo, el camino a seguir no es rápido y se requiere de planeación, constancia y tiempo. Tres factores que planeaban implementarse en la región centro de Coahuila.

Rodríguez Casas, ex director general del IPN, indicó que la Región Centro de Coahuila no cuenta con suficiente oferta laboral o académica para sus habitantes. Los jóvenes que buscan una formación escolar tienen que salir, pero muchos no pueden costearlo.

Ante esta situación, Mario Alberto Rodríguez impulsó la creación de un campus del Instituto Politécnico Nacional, pues él mismo había padecido la falta de oportunidades académicas.

Originario de San Buenaventura, a 239 kilómetros de la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas, cuando terminó su educación básica, tuvo que migrar a la Ciudad de México para estudiar.

Años más tarde, en 2017, se convertiría en el director general del IPN.

“Yo dije que mejor que el Politécnico esté en Coahuila y que los jóvenes tengan una educación gratuita, de calidad y no tengan que salir de su estado, de su región para poder formarse”.

Rodríguez Casas indicó que el mundo atraviesa por la cuarta revolución industrial, una revolución digital que propicia la industria 4.0.

“Se requiere formar a los jóvenes en robótica, en inteligencia artificial que es lo que requiere la formación del futuro y el Politécnico tiene esas carreras que pueden formar a los profesionistas. Es lo que va a demandar la Revolución Industrial, la revolución digital, pero no solamente que los formen, sino que también puedan estos jóvenes traer industria a su región y beneficiar al estado”, comentó.

Explicó que en el centro del estado no se tiene la misma capacidad industrial que se tiene en el sur, pero habiendo talento se puede atraer nuevas inversiones.

LAS NECESIDADES DE LA REGIÓN CENTRO

El ex director general del IPN dijo que propuso el proyecto al entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme, y éste se mostró entusiasmado. Para determinar el lugar donde se instalaría se realizó un estudio.

Esto dio como resultado que el 12.48 por ciento de la matrícula total del estado corresponde a educación media superior y el 13.36 por ciento a educación superior; que es el 4º lugar nacional con mayor grado promedio de escolaridad con 10.4 años, por lo que la población en el estado cursa en promedio hasta primero de bachillerato, lo que implica que un mayor número de jóvenes pronto accederá a la educación superior y tenían que estar preparados ante una demanda creciente de educación superior.

“La cobertura de educación superior en el estado es de un 40.5 por ciento y cuenta con 625 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt. A pesar de esas cifras la matrícula y las condiciones no son iguales en todas las regiones del estado, siendo la región centro-desierto y la carbonífera las que presentan valores menores y condiciones más críticas”.

Indicó que ninguno de los municipios de la región centro-desierto ni de la región carbonífera están dentro de los cinco con mayor número de empresas y empleados, Por ello la necesidad de formar profesionistas que atraigan las empresas a esta región.

OFERTA EDUCATIVA DE ALTA CALIDAD

Los estudios realizados por el IPN dieron sustento a la propuesta para crear la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Coahuila (UPIIC-IPN) en San Buenaventura, y permitieron delimitar la propuesta educativa para atender los requerimientos de la entidad.

La UPIIC-IPN inició sus actividades académicas en enero de 2020 con tres carreras de vanguardia: Ingeniería en Inteligencia Artificial, Licenciatura en Ciencias de Datos e Ingeniería en Control y Automatización, que responden a las necesidades de la nueva industria de preparar profesionistas con un alto perfil competitivo.

Sin embargo, un factor en contra para la designación de recursos y continuidad fue la pandemia por COVID-19.

“Las carreras incluyen en sus programas de estudio las tecnologías de la información y la comunicación que fusionan los sistemas físicos con los virtuales como: el Internet de las cosas, el Big Data o la inteligencia artificial, entre otras, para potenciar el aprendizaje en espacios educativos flexibles y adaptativos a las necesidades de los estudiantes, me refiero al e-learning, m-learning, blended learning, maker spaces o lab-spaces”.

AÚN SE PUEDE RESCATAR

El proyecto está en peligro porque no se han designado recursos estatales para la construcción de las instalaciones, como fue convenido.

Fue a través de un comunicado oficial emitido la noche del 24 de enero que se informó que derivado de un incumplimiento del Gobierno del Estado de Coahuila en apoyos para la creación de un campus en este municipio, el mobiliario y equipamiento del mismo, no era posible continuar impartiendo clases a los alumnos que cursan sus carreras desde el año 2020.

Sin embargo, Rodríguez Casas pidió al Gobierno del Estado y al IPN hacer un esfuerzo para que no termine el proyecto que puede dar la posibilidad de educación gratuita y de alta calidad a jóvenes de esta región, sobre todo a los que son de bajos recursos.

Además indicó que la erogación de recursos no debe ser en el presupuesto de un sólo año, sino que es un proyecto pensado en etapas y la asignación de recursos es paulatina, de modo que no signifique un problema para las finanzas del estado.