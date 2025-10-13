Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis

El sector Salud anunció el inicio oficial de la campaña de vacunación contra la influenza, la cual se lleva a cabo de manera simultánea en las ocho jurisdicciones del estado de Coahuila.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, señaló que la estrategia inicial prioriza la vacunación del personal médico, para luego atender a los demás grupos vulnerables.

Se estima aplicar aproximadamente 936,000 dosis en todo el estado, con el objetivo de proteger especialmente a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones por la enfermedad.

En esta primera remesa se recibieron cerca de 116,000 dosis. Los grupos prioritarios incluyen adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión.

El subsecretario aseguró que hay un abasto suficiente de insumos y que la población puede acudir a los 133 centros de salud y 14 hospitales generales. Además, se instalarán módulos de vacunación en brigadas, jornadas y caravanas durante todo el mes.

El doctor Moscoso enfatizó que la vacuna no previene por completo la infección, pero su principal objetivo es reducir el impacto de la enfermedad. Quienes se vacunan tienen menos probabilidad de desarrollar cuadros graves.

También destacó que un buen control de las enfermedades crónicas y el seguimiento médico marcan una diferencia positiva frente a virus de la temporada invernal, como la influenza, el metapneumovirus, los virus respiratorios y el COVID-19.