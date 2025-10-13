Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis

Coahuila
/ 13 octubre 2025
    Lanza Coahuila campaña de vacunación contra la influenza con 936 mil dosis
    Los centros de salud, hospitales y módulos itinerantes recibirán a la población durante todo el mes, garantizando el acceso a la vacuna y la protección de los grupos más vulnerables. FOTO: CORTESÍA

La campaña de vacunación contra la influenza inició de manera simultánea en las ocho jurisdicciones del estado, priorizando al personal médico y a los grupos vulnerables como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas

El sector Salud anunció el inicio oficial de la campaña de vacunación contra la influenza, la cual se lleva a cabo de manera simultánea en las ocho jurisdicciones del estado de Coahuila.

El subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso, señaló que la estrategia inicial prioriza la vacunación del personal médico, para luego atender a los demás grupos vulnerables.

Se estima aplicar aproximadamente 936,000 dosis en todo el estado, con el objetivo de proteger especialmente a quienes tienen mayor riesgo de complicaciones por la enfermedad.

En esta primera remesa se recibieron cerca de 116,000 dosis. Los grupos prioritarios incluyen adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes o hipertensión.

El subsecretario aseguró que hay un abasto suficiente de insumos y que la población puede acudir a los 133 centros de salud y 14 hospitales generales. Además, se instalarán módulos de vacunación en brigadas, jornadas y caravanas durante todo el mes.

El doctor Moscoso enfatizó que la vacuna no previene por completo la infección, pero su principal objetivo es reducir el impacto de la enfermedad. Quienes se vacunan tienen menos probabilidad de desarrollar cuadros graves.

También destacó que un buen control de las enfermedades crónicas y el seguimiento médico marcan una diferencia positiva frente a virus de la temporada invernal, como la influenza, el metapneumovirus, los virus respiratorios y el COVID-19.

Temas


vacunas
COVID-19
Influenza

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Secretaría de Salud

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

