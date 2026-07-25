Lluvias elevan riesgos de infecciones en Coahuila; IMSS llama a prevenir afectaciones por agua estancada

Las lluvias que han comenzado a registrarse en distintos municipios de Coahuila modifican el panorama ambiental de la entidad, pero también generan condiciones que pueden favorecer la aparición de enfermedades relacionadas con la humedad, el contacto con agua contaminada y la reproducción de algunos vectores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población para evitar el contacto directo con aguas residuales, charcos y acumulamientos de agua, debido a que pueden convertirse en focos de bacterias, hongos y otros agentes que provocan enfermedades gastrointestinales, respiratorias y problemas en la piel.

Aunque Coahuila no se encuentra entre las zonas con mayor incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos como ocurre en regiones tropicales del país, autoridades sanitarias mantienen vigilancia durante la temporada de lluvias debido a que el incremento de humedad puede favorecer la presencia de insectos, principalmente en zonas donde existen acumulamientos de agua.

La coordinadora de Programas Médicos en la División de Medicina Familiar del IMSS, Gabriela Irene López Torres, explicó que durante esta temporada suelen aumentar las consultas relacionadas con padecimientos como infecciones de garganta, enfermedades gastrointestinales por consumo de alimentos contaminados y micosis superficiales en pies y manos.

En municipios de Coahuila como Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Monclova, Torreón y las regiones Norte y Carbonífera, las lluvias suelen generar puntos de acumulación de agua en calles, lotes baldíos y zonas con drenaje insuficiente, espacios donde pueden desarrollarse microorganismos capaces de afectar la salud.

El llamado del Seguro Social está dirigido principalmente a proteger a los sectores más vulnerables: niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas que viven con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, quienes pueden presentar mayores complicaciones ante una infección.

La humedad también aumenta riesgo de problemas en la piel. Uno de los efectos más frecuentes después de periodos de lluvia es el incremento de humedad ambiental, condición que favorece la aparición de hongos en pies y manos, especialmente cuando existe contacto prolongado con agua o se utiliza calzado mojado durante varias horas.

Especialistas recomiendan mantener una adecuada higiene, secar completamente pies y manos, evitar caminar descalzo en zonas con agua acumulada y no compartir objetos personales como toallas o calzado.