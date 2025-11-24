En enero, proyecto para atraer visitantes a Coahuila por Mundial 2026, anuncia Manolo Jiménez

Este mes de enero, se presentará un proyecto de aprovechamiento turístico en Coahuila de cara a la Copa del Mundo del 2026, tal como anunció este lunes el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“En el mes de enero vamos a presentar un gran proyecto para tener o aprovechar este mundial que es en nuestro país. Vienen 5 millones de visitantes. Supongamos que al estadio aquí de los Rayados, que es donde se vayan a llevar los partidos del mundial, pues lo visiten a esta región del norte de México, un millón de visitantes. Coahuila tiene los mejores pueblos mágicos, tiene la ruta Vinos y Dinos, que también es algo que estamos impulsando”, dijo el mandatario estatal.

TE PUEDE INTERESAR: Manolo Jiménez anuncia más presupuesto para seguridad en Coahuila en 2026

También expuso que los distintos atractivos naturales que tiene la entidad como montañas, desiertos y un ecoturismo “impresionante”, son clave en la atracción de visitantes.

A su vez destacó ser el estado más seguro del norte de México y el segundo más seguro a nivel nacional.

“Eso va a ser un factor determinante en el Mundial 2026. Así que nos estamos preparando para recibir este mundial”, puntualizó.

PUEDE HABER DERRAMA HASTA DEL 15%

De acuerdo a Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), las ciudades alternas a las sedes de la Copa del Mundo pueden tener hasta 15 por ciento de derrama económica durante el evento.

El experto expuso que aspectos como hospedaje, estacionamiento y hasta gasolina pueden aprovecharse en sedes alternas.

“Cuando un evento se hace en una gran ciudad, las ciudades de alrededor se ve muy beneficiada, primero porque es alojamiento más económico, segundo porque hasta puede ser que la gente de la gran ciudad alquila su departamento, alquila su casa y esos días se va a la ciudad de las afueras. Y segundo que hay mucha gente de la gran ciudad que no quiere estar en el evento y se termina yendo.

TE PUEDE INTERESAR: Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)

“La economía de un evento no es lineal, es 360, es un montón, así que van a tener que estar preparados para el año que viene”, expuso Deyá en entrevista exclusiva para VANGUARDIA en junio de este año.

¿QUÉ PARTIDOS ESTARÁN CERCA DE SALTILLO?

A espera del Sorteo de la Copa del Mundo que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, ya se tienen las fechas de los partidos que se celebrarán en el Estadio BBVA ubicado en el municipio de Guadalupe de la Zona Metropolitana de Monterrey.

El primero tendrá lugar el domingo 14 de junio, posteriormente el sábado 20 y otro más el miércoles 24, todos en la fase de grupos.

El último partido en Monterrey será el lunes 29 de junio en la fase de los dieciseisavos de final.