Mantiene Coahuila condiciones estables para la inversión: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que pese a la incertidumbre generada por los aranceles entre los países de América del Norte, la entidad mantiene condiciones estables para la inversión y el crecimiento industrial.

“Mucho está conectado con el tratado de libre comercio. Ojalá pronto pueda generar un poco más de certeza. Esta incertidumbre de los aranceles de que si suben o bajan no ha ayudado; cuando una empresa no ve el panorama claro se mantiene en veremos”, dijo.

El mandatario afirmó que México, Estados Unidos y Canadá conforman la región más fuerte del mundo, y sostuvo que la competitividad del bloque depende de mantener la colaboración entre gobiernos y el sector privado.

“Es imposible que las empresas americanas sean competitivas contra las chinas sin México; no hay manera. Por eso pienso que el tratado va a llegar a buen puerto”, dijo.

Al referirse al North Capital Forum, comentó que el encuentro permitió presentar los indicadores de Coahuila —como su liderazgo en la producción de vehículos, autopartes, leche y carbón— además de promover la ruta “Vinos y Dinos”.

Jiménez mencionó que la actual situación económica y migratoria se originó a partir de decisiones de la administración federal anterior. Dijo que la estrategia de “abrazos, no balazos” influyó en el aumento de la delincuencia y en las tensiones comerciales.

También afirmó que existe coordinación con la Presidenta de la República, la Secretaría de Hacienda y el Consejo Asesor Empresarial -encabezado por Altagracia Gómez- en temas de planeación económica y desarrollo industrial.

Respecto a Altos Hornos de México (AHMSA), aseguró que el proceso de rescate avanza con apoyo federal. “La quiebra de AHMSA tiene nombre y apellido; el expresidente prefirió ganar su pleito personal. Pero hoy estamos al cuarto para las doce de solucionarlo, junto con la presidenta y con el secretario de Hacienda”, dijo.

Concluyó pidiéndole a la población —en particular de la región— permanecer atentos a la información que se difunda a través de los canales de las dependencias correspondientes: Secretaría del Trabajo, Secretaría de Hacienda, Poder Judicial y Gobierno del Estado. Lo anterior a fin de evitar caer en noticias falsas sobre el tema.