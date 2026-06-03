Masías Menera Sierra, candidato independiente del Distrito 02, el único que falló en transparentar su perfil

De acuerdo con los registros publicados por la plataforma “Conóceles”, hasta el corte del pasado 2 de junio, de un total de 379 candidatos registrados para participar en la contienda, al menos 377 candidatos subieron sus perfiles para que la ciudadanía se entere de sus propuestas y de su forma de vida.

Un día antes de que concluyera la campaña para renovar la legislatura del Congreso de Coahuila , casi el 100 por ciento de los candidatos de los partidos y coaliciones de la entidad lograron transparentar sus perfiles en la plataforma “Conóceles”, habilitada por el Instituto Electoral de Coahuila para dar a conocer los proyectos.

La plataforma “Candidatas y Candidatos, conóceles”, como se lleva su nombre completo, fue impulsada por el IEC ante un mandato del INE, desde las elecciones para gobernador del 2017.

En esta plataforma, la ciudadanía puede acceder a la información detallada de los candidatos que compiten por representarlos, en un solo sitio.

Entre la información que se puede consultar, están mensajes donde se detalla el interés por ocupar un cargo público, los compromisos bajo los que dirigiría su cargo, su preparación académica y laboral, sus ingresos y pertenencias, así como las principales propuestas.

Fueron 377 los candidatos que subieron su información, divididos entre los que competirán por el voto popular en los 16 distritos de Coahuila y sus suplentes, así como los que serán colocados a través de la representación proporcional y sus suplentes, mejor conocidos como “plurinominales”.

Al igual que en la última elección en el 2023, en esta ocasión, la plataforma del IEC revela que al menos un candidato no cumplió hasta esta última fecha con subir su perfil, al igual que tampoco lo hizo su suplencia.