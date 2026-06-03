Masías Menera Sierra, candidato independiente del Distrito 02, el único que falló en transparentar su perfil

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Coahuila
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    Masías Menera Sierra, candidato independiente del Distrito 02, el único que falló en transparentar su perfil
    Solo Masías Menera Sierra y su suplente no habían subido su información hasta el 2 de junio. REDES SOCIALES

El incumplimiento podría derivar en una sanción por parte del IEC

Un día antes de que concluyera la campaña para renovar la legislatura del Congreso de Coahuila, casi el 100 por ciento de los candidatos de los partidos y coaliciones de la entidad lograron transparentar sus perfiles en la plataforma “Conóceles”, habilitada por el Instituto Electoral de Coahuila para dar a conocer los proyectos.

De acuerdo con los registros publicados por la plataforma “Conóceles”, hasta el corte del pasado 2 de junio, de un total de 379 candidatos registrados para participar en la contienda, al menos 377 candidatos subieron sus perfiles para que la ciudadanía se entere de sus propuestas y de su forma de vida.

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La plataforma “Candidatas y Candidatos, conóceles”, como se lleva su nombre completo, fue impulsada por el IEC ante un mandato del INE, desde las elecciones para gobernador del 2017.

En esta plataforma, la ciudadanía puede acceder a la información detallada de los candidatos que compiten por representarlos, en un solo sitio.

Entre la información que se puede consultar, están mensajes donde se detalla el interés por ocupar un cargo público, los compromisos bajo los que dirigiría su cargo, su preparación académica y laboral, sus ingresos y pertenencias, así como las principales propuestas.

Fueron 377 los candidatos que subieron su información, divididos entre los que competirán por el voto popular en los 16 distritos de Coahuila y sus suplentes, así como los que serán colocados a través de la representación proporcional y sus suplentes, mejor conocidos como “plurinominales”.

Al igual que en la última elección en el 2023, en esta ocasión, la plataforma del IEC revela que al menos un candidato no cumplió hasta esta última fecha con subir su perfil, al igual que tampoco lo hizo su suplencia.

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Se trata de Masías Menera Sierra, candidato independiente del distrito 02, quien no subió junto con su suplencia su perfil a la plataforma.

Dado que está fuera del límite permitido que es de 15 días después de la entrega de sus accesos, el candidato de este distrito que tiene cabecera en Piedras Negras, podría ser acreedor de una sanción impuesta por el órgano electoral local, a propuesta de la Comisión de Transparencia.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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