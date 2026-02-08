Mercadito de a peso fortalece economía familiar en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe manifestaron su agradecimiento y satisfacción por los beneficios del programa “Mercadito de a peso todos por más”, impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al permitirles adquirir productos de la canasta básica a bajo costo y contribuir de manera directa al fortalecimiento de la economía familiar. Durante la jornada realizada en la colonia Manantiales, vecinos destacaron que esta estrategia representa un alivio tangible en el gasto del hogar, al ofrecer productos frescos, variados y de calidad a precios accesibles. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe alcanza calificación perfecta en transparencia; Intrac le otorga 100 en evaluación trimestral Esmeralda Abigaíl Mandujano Espinoza, vecina de la colonia Blanca Esthela, subrayó que este tipo de acciones permiten optimizar el presupuesto doméstico y cubrir mayores necesidades con menos recursos.

“Me pareció muy bien el mercadito porque gastas menos y puedes ahorrar para comprar otras cosas que necesitas. Quisiera pedirle al alcalde que haga más mercaditos y los lleve a más colonias”, expresó. AHORRO REAL PARA FAMILIAS VULNERABLES Por su parte, Valeria Garibay, habitante de la colonia Manantiales del Valle, resaltó el impacto social del programa, especialmente en los sectores más vulnerables.

“Me encantó, todo está muy bien, muy fresco y económico. Ojalá se repita. Estamos muy agradecidos con el alcalde porque hay familias que tienen muchos niños o que son vulnerables, y esto es de gran ayuda para ellos”, comentó. Las jornadas del mercadito no solo acercan productos de primera necesidad, sino que también generan un entorno de apoyo comunitario, donde las familias pueden acceder a alimentos esenciales sin comprometer otras obligaciones financieras. PRODUCTOS VARIADOS Y DE CALIDAD A BAJO COSTO En tanto, Dora Cabello destacó la diversidad de artículos que pudo adquirir con una inversión mínima, lo que —dijo— representa un ahorro considerable en comparación con los precios comerciales. “Las verduras están muy bien y muy frescas. Hoy también compré huevo, arroz, aceite, galletas y muchas cosas más, y solo gasté 119 pesos. Está muy bien este mercadito de a un peso de Tomás Gutiérrez, es para todo Ramos y para nuestro beneficio”, afirmó.