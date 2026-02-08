Mercadito de a peso fortalece economía familiar en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 8 febrero 2026
    Mercadito de a peso fortalece economía familiar en Ramos Arizpe
    El “Mercadito de a peso todos por más” recorrió la colonia Manantiales, generando ahorro y respaldo a las familias ramosarizpenses. FOTO: CORTESÍA

Programa municipal acerca productos básicos a bajo costo y genera ahorro significativo en colonias del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de distintos sectores de Ramos Arizpe manifestaron su agradecimiento y satisfacción por los beneficios del programa “Mercadito de a peso todos por más”, impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al permitirles adquirir productos de la canasta básica a bajo costo y contribuir de manera directa al fortalecimiento de la economía familiar.

Durante la jornada realizada en la colonia Manantiales, vecinos destacaron que esta estrategia representa un alivio tangible en el gasto del hogar, al ofrecer productos frescos, variados y de calidad a precios accesibles.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe alcanza calificación perfecta en transparencia; Intrac le otorga 100 en evaluación trimestral

Esmeralda Abigaíl Mandujano Espinoza, vecina de la colonia Blanca Esthela, subrayó que este tipo de acciones permiten optimizar el presupuesto doméstico y cubrir mayores necesidades con menos recursos.

Con una inversión mínima, vecinos lograron surtir parte de su despensa semanal durante la jornada en la colonia Manantiales. FOTO: CORTESÍA

“Me pareció muy bien el mercadito porque gastas menos y puedes ahorrar para comprar otras cosas que necesitas. Quisiera pedirle al alcalde que haga más mercaditos y los lleve a más colonias”, expresó.

AHORRO REAL PARA FAMILIAS VULNERABLES

Por su parte, Valeria Garibay, habitante de la colonia Manantiales del Valle, resaltó el impacto social del programa, especialmente en los sectores más vulnerables.

Productos frescos y de calidad fueron puestos a disposición de la ciudadanía en un esquema de apoyo directo a la economía familiar. FOTO: CORTESÍA

“Me encantó, todo está muy bien, muy fresco y económico. Ojalá se repita. Estamos muy agradecidos con el alcalde porque hay familias que tienen muchos niños o que son vulnerables, y esto es de gran ayuda para ellos”, comentó.

Las jornadas del mercadito no solo acercan productos de primera necesidad, sino que también generan un entorno de apoyo comunitario, donde las familias pueden acceder a alimentos esenciales sin comprometer otras obligaciones financieras.

PRODUCTOS VARIADOS Y DE CALIDAD A BAJO COSTO

En tanto, Dora Cabello destacó la diversidad de artículos que pudo adquirir con una inversión mínima, lo que —dijo— representa un ahorro considerable en comparación con los precios comerciales.

“Las verduras están muy bien y muy frescas. Hoy también compré huevo, arroz, aceite, galletas y muchas cosas más, y solo gasté 119 pesos. Está muy bien este mercadito de a un peso de Tomás Gutiérrez, es para todo Ramos y para nuestro beneficio”, afirmó.

Habitantes de distintos sectores reconocieron el impacto del “Mercadito de a Peso” en la economía de los hogares más vulnerables. FOTO: CORTESÍA

El programa “Mercadito de a oeso todos por más” forma parte de la estrategia municipal de apoyo directo a las familias ramosarizpenses, mediante la distribución de productos de la canasta básica a precios accesibles, con el objetivo de generar un impacto positivo y sostenido en la economía del hogar.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de impulsar políticas sociales orientadas al bienestar comunitario y a la mejora de la calidad de vida en los distintos sectores del municipio.

