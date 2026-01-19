‘Mercadito de a Peso’ impulsará la economía familiar en Ramos Arizpe: Alcalde

RAMOS ARIZPE, COAH.- Para aliviar el impacto de la llamada cuesta de enero en la economía de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, anunció la creación del “Mercadito de a Peso de Todos por Más”, un programa social que se desarrollará en coordinación con Mejora Coahuila.

La estrategia busca ofrecer productos de la canasta básica a un costo simbólico de un peso por artículo, como una forma de apoyar a los hogares que enfrentan mayores gastos al inicio del año. El alcalde señaló que esta iniciativa nace de la necesidad de estar cerca de la gente en los momentos en que más se requiere respaldo.

“Sabemos que enero es un mes complicado para muchas familias, porque se juntan pagos y compromisos. Por eso decidimos poner en marcha este mercadito, para que la gente encuentre productos básicos a un precio accesible y pueda estirar más su gasto”, expresó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El mercadito contará con artículos esenciales como huevo, papa, tomate, harina, aceite y sal, todos a un peso, y se dispondrá de cantidades suficientes para que el apoyo llegue al mayor número posible de personas, mediante un esquema organizado y equitativo.

Gutiérrez Merino destacó que este programa será posible gracias a la participación de comerciantes locales comprometidos con el desarrollo del municipio y al trabajo conjunto con Mejora Coahuila.

“Este es un esfuerzo conjunto, donde sumamos voluntades para apoyar a nuestra gente. Cuando gobierno y sociedad trabajan de la mano, los apoyos llegan a donde más se necesitan”, puntualizó.

El Gobierno Municipal informó que el mercadito iniciará operaciones este jueves y que la sede del primer punto será anunciada en breve. Además, el programa será itinerante, trasladándose cada 15 días a distintas colonias y sectores para ampliar su cobertura.

También se contempla recibir donaciones, las cuales permitirán reforzar el impacto social del programa y atender mejor a las comunidades donde se instale.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe reafirma su compromiso de impulsar programas solidarios, cercanos a la gente y enfocados en atender necesidades inmediatas, contribuyendo al bienestar de las familias en coordinación con el Gobierno del Estado y la iniciativa social.