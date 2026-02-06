Cabildo de Monclova aprueba predios para guarderías del IMSS en colonias del sur

MONCLOVA, COAH.- En sesión ordinaria, el Cabildo de Monclova aprobó una serie de acuerdos considerados estratégicos para mejorar la operación municipal y avanzar en proyectos de impacto social, refrendando el compromiso de la administración con la eficiencia, la transparencia y el bienestar de la ciudadanía.

Durante la sesión número 34 de la actual administración, regidoras y regidores analizaron diversos puntos del orden del día que, tras el debate y contraste de opiniones, fueron avalados por mayoría, reflejando un ejercicio de diálogo institucional y construcción de consensos.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que entre los acuerdos más relevantes destaca la desincorporación y donación de predios destinados a la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, un proyecto orientado a respaldar a madres y padres trabajadores afiliados al instituto.

Los terrenos autorizados se ubican al sur de la ciudad, en las colonias Mezquital del Valle y Tierra y Libertad, zonas donde se busca fortalecer la infraestructura de atención infantil y contribuir al desarrollo integral de las familias monclovenses.

En este contexto, se subrayó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar este proyecto, así como las gestiones realizadas ante instancias federales y el seguimiento puntual para concretar la iniciativa.

Asimismo, el Cabildo aprobó el convenio relativo al Derecho de Alumbrado Público (DAP) entre el municipio y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque el acuerdo fue avalado, se determinó dar seguimiento a observaciones administrativas y tarifarias mediante una comisión especial que sostendrá mesas de trabajo con la CFE, con el fin de evaluar posibles ajustes y su impacto en las finanzas municipales.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de Monclova avanza en la consolidación de proyectos que buscan fortalecer los servicios públicos y generar mejores condiciones de vida para la población.