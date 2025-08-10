Cuatro Ciénegas fortalece el empoderamiento femenino con nuevos talleres
El municipio impulsa la independencia económica y el liderazgo de las mujeres a través de programas formativos y de apoyo integral
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En un nuevo impulso por reforzar la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, realizó la primera sesión del Taller de Autonomía y Empoderamiento Económico, organizado por la Instancia Municipal de la Mujer en colaboración con el Centro Libre.
La jornada, celebrada primero con alumnas de la Preparatoria Abierta y luego con mujeres de la colonia Las Magdalenas, refleja el compromiso de crear espacios que promuevan la independencia y equidad laboral para el sector femenino de la comunidad.
Estas actividades se enmarcan dentro de una estrategia más amplia encaminada a fortalecer la participación activa de las mujeres como agentes de cambio.
Fue el pasado 11 de julio de 2025, que la administración municipal ya había impulsado un taller similar bajo el concepto “Autonomía y Empoderamiento para las Mujeres”, con dinámicas reflexivas que permitieron a las participantes valorar su historia personal como motor de transformación, liderazgo y emprendimiento.
Además, desde la apertura del Centro Libre para Mujeres en junio de este año, se han brindado servicios de atención psicológica, asesoría legal, capacitaciones y acompañamiento emocional y profesional.
Apenas el pasado 31 de julio se reforzaron los esfuerzos a través de una jornada de difusión sobre los Puntos Violeta, espacios diseñados para ofrecer orientación y protección a mujeres en situación de riesgo, así como de la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y Niñas.
Estas acciones representan una política pública sostenida que va más allá de eventos aislados: forman un entramado articulado orientado a promover la igualdad, erradicar estereotipos y brindar herramientas concretas para el empoderamiento económico y social de las mujeres de Cuatro Ciénegas.