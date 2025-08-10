Cuatro Ciénegas fortalece el empoderamiento femenino con nuevos talleres

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- En un nuevo impulso por reforzar la igualdad de género y el desarrollo integral de las mujeres, el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Víctor Manuel Leija Vega, realizó la primera sesión del Taller de Autonomía y Empoderamiento Económico, organizado por la Instancia Municipal de la Mujer en colaboración con el Centro Libre.

La jornada, celebrada primero con alumnas de la Preparatoria Abierta y luego con mujeres de la colonia Las Magdalenas, refleja el compromiso de crear espacios que promuevan la independencia y equidad laboral para el sector femenino de la comunidad.

Estas actividades se enmarcan dentro de una estrategia más amplia encaminada a fortalecer la participación activa de las mujeres como agentes de cambio.