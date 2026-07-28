Empresarios de Monclova ven avances en proceso de subasta; confía en reactivación de AHMSA

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    Empresarios de Monclova ven avances en proceso de subasta; confía en reactivación de AHMSA
    Empresarios de la región centro consideran que la segunda subasta representa un paso clave hacia la reactivación de AHMSA. ARCHIVO

El sector empresarial calificó como positiva la segunda subasta de Altos Hornos y confió en que el proceso concluya este año

MONCLOVA, COAH.- La Unión de Organismos Empresariales de la región centro de Coahuila consideró positiva la presentación de las nuevas bases y el calendario para la segunda subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que representa un avance importante para agilizar el proceso y mantener viva la esperanza de la reactivación de la siderúrgica.

El presidente del organismo, Óscar Mario Medina, señaló que las observaciones realizadas por la jueza al síndico fueron atendidas dentro del plazo establecido, lo que demuestra que el procedimiento está avanzando con mayor celeridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-oootra-vez-frenan-proceso-para-subastar-ahmsa-dan-72-horas-para-una-nueva-propuesta-FC22460858

“Con algo de júbilo y esperanza vemos que esto se resuelva y que el paso sea más apresurado. Parece que las observaciones ya fueron subsanadas y eso habla bien de la rapidez que se le está dando al caso”, expresó.

Indicó que esperan que la segunda subasta se desarrolle en condiciones similares a la primera, pero con el tiempo suficiente para que los grupos empresariales interesados puedan prepararse y cumplir con todos los requisitos establecidos por el Poder Judicial, evitando que se repita lo ocurrido en el primer intento, cuando no se concretó la venta.

Medina confió en que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Federal mantengan el seguimiento al proceso para evitar nuevos retrasos y que antes de que concluya este año pueda darse a conocer a un posible comprador de AHMSA.

“Tenemos la esperanza de que, con la voluntad de todas las partes, podamos cerrar este año con la gran noticia de que Altos Hornos ya tenga un posible dueño”, afirmó.

El dirigente empresarial reconoció que el panorama para la industria del acero sigue siendo complejo debido a la competencia de nuevas inversiones en otros estados y a la incertidumbre comercial con Estados Unidos; sin embargo, sostuvo que AHMSA continúa siendo una empresa con gran potencial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/sindico-responde-a-requerimientos-de-jueza-con-nuevas-bases-para-subasta-de-ahmsa-OD22478503

Destacó que la siderúrgica cuenta con capacidad de producción, mano de obra especializada y el reconocimiento de una marca que durante décadas fue referente de la industria del acero en México, por lo que consideró viable su reactivación una vez que concluya exitosamente el proceso de venta.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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