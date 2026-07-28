Empresarios de Monclova ven avances en proceso de subasta; confía en reactivación de AHMSA

El presidente del organismo, Óscar Mario Medina, señaló que las observaciones realizadas por la jueza al síndico fueron atendidas dentro del plazo establecido, lo que demuestra que el procedimiento está avanzando con mayor celeridad.

MONCLOVA, COAH.- La Unión de Organismos Empresariales de la región centro de Coahuila consideró positiva la presentación de las nuevas bases y el calendario para la segunda subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), al señalar que representa un avance importante para agilizar el proceso y mantener viva la esperanza de la reactivación de la siderúrgica.

“Con algo de júbilo y esperanza vemos que esto se resuelva y que el paso sea más apresurado. Parece que las observaciones ya fueron subsanadas y eso habla bien de la rapidez que se le está dando al caso”, expresó.

Indicó que esperan que la segunda subasta se desarrolle en condiciones similares a la primera, pero con el tiempo suficiente para que los grupos empresariales interesados puedan prepararse y cumplir con todos los requisitos establecidos por el Poder Judicial, evitando que se repita lo ocurrido en el primer intento, cuando no se concretó la venta.

Medina confió en que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno Federal mantengan el seguimiento al proceso para evitar nuevos retrasos y que antes de que concluya este año pueda darse a conocer a un posible comprador de AHMSA.

“Tenemos la esperanza de que, con la voluntad de todas las partes, podamos cerrar este año con la gran noticia de que Altos Hornos ya tenga un posible dueño”, afirmó.

El dirigente empresarial reconoció que el panorama para la industria del acero sigue siendo complejo debido a la competencia de nuevas inversiones en otros estados y a la incertidumbre comercial con Estados Unidos; sin embargo, sostuvo que AHMSA continúa siendo una empresa con gran potencial.