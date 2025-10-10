Entregan uniformes a trabajadores del municipio de Frontera

Monclova
/ 10 octubre 2025
    Entregan uniformes a trabajadores del municipio de Frontera
    Se distribuyeron 133 uniformes completos (camisa y pantalón con reflejantes), 25 filipinas para el personal femenino y 138 pares de calzado. FOTO: LIDIET MEXICANO

Sara Irma Pérez Cantú, entregó uniformes al personal sindicalizado de Servicios Primarios para reconocer su labor

Con el propósito de reconocer y respaldar la labor del equipo de Servicios Primarios, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de uniformes al personal sindicalizado, reafirmando su compromiso con la seguridad, dignificación y mejora de las condiciones laborales de quienes diariamente mantienen limpio y ordenado el municipio.

La ceremonia se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal “Rodolfo Luna Torres”, siendo esta la segunda entrega de uniformes. En esta ocasión se distribuyeron 133 uniformes completos —camisa y pantalón con reflejantes bordados—, 25 filipinas para el personal femenino y 138 pares de calzado para los trabajadores.

Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de dotar al personal de las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera segura en la vía pública, al mismo tiempo que se fortalece la imagen institucional.

La ceremonia se realizó en el Gimnasio Municipal "Rodolfo Luna Torres" y corresponde a la segunda entrega de uniformes.
La ceremonia se realizó en el Gimnasio Municipal “Rodolfo Luna Torres” y corresponde a la segunda entrega de uniformes. FOTO: LIDIET MEXICANO

Pérez Cantú reconoció el esfuerzo y compromiso de los trabajadores sindicalizados, señalando que son pieza clave para el funcionamiento de los servicios municipales. “Nuestro reconocimiento es con hechos; estos uniformes son una muestra del valor que damos a su trabajo y a su entrega por Frontera”, expresó.

La entrega busca mejorar la seguridad, dignificación y condiciones laborales de los trabajadores municipales.
La entrega busca mejorar la seguridad, dignificación y condiciones laborales de los trabajadores municipales. FOTO: LIDIET MEXICANO

La edil estuvo acompañada por el secretario general del sindicato, Paulino Juárez; Ignacio Ortegón, encargado del área de Recursos Humanos; Raúl Isaac Cárdenas, titular de Servicios Primarios; y los coordinadores de cada área del departamento.

Al cierre del acto, Paulino Juárez agradeció el respaldo de la administración municipal y subrayó que esta acción representa un avance significativo en la atención a las necesidades del personal, fortaleciendo su desempeño y motivación.



Lidiet Mexicano







