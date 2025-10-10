Entregan uniformes a trabajadores del municipio de Frontera

Con el propósito de reconocer y respaldar la labor del equipo de Servicios Primarios, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, encabezó la entrega de uniformes al personal sindicalizado, reafirmando su compromiso con la seguridad, dignificación y mejora de las condiciones laborales de quienes diariamente mantienen limpio y ordenado el municipio.

La ceremonia se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal “Rodolfo Luna Torres”, siendo esta la segunda entrega de uniformes. En esta ocasión se distribuyeron 133 uniformes completos —camisa y pantalón con reflejantes bordados—, 25 filipinas para el personal femenino y 138 pares de calzado para los trabajadores.

Durante el evento, la alcaldesa destacó la importancia de dotar al personal de las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones de manera segura en la vía pública, al mismo tiempo que se fortalece la imagen institucional.