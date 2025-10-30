‘Huevito’, joven desaparecido en Monclova, fue hallado muerto en un vagón de tren en Nuevo León

MONCLOVA, COAH.- La búsqueda de Sergio Alonso Valdez Hernández terminó en tragedia. Cuatro meses después de haber desaparecido, el joven de 35 años fue localizado sin vida en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Su cuerpo, con visibles huellas de violencia, fue hallado dentro de un vagón de tren que partió desde Monclova el mismo día en que desapareció.

De acuerdo con declaraciones de su familia, Alonso —conocido cariñosamente como “Huevito” entre sus amigos— fue golpeado hasta la muerte por tres hombres en la colonia Praderas o Calderón. Tras la agresión, los responsables habrían colocado el cuerpo dentro de un vagón que se dirigía hacia el vecino estado de Nuevo León.

“Hace cuatro meses lo golpearon, desde ese tiempo estuvo en el Semefo”, dijo su hermano mayor, Edgar Valdez Hernández, quien confirmó que el cuerpo fue identificado y será trasladado a Monclova para darle sepultura.

Uno de los presuntos responsables, identificado como Jesús Gabriel Jiménez Alonso, se encuentra detenido en el penal de Monclova por otros delitos. De acuerdo con la familia, este hombre, junto con dos cómplices apodados “El Chuky” y “Miguel”, habría asesinado a Sergio Alonso tras una discusión relacionada con una bicicleta.