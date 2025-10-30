‘Huevito’, joven desaparecido en Monclova, fue hallado muerto en un vagón de tren en Nuevo León
La familia señala a tres hombres como presuntos responsables del homicidio, entre ellos uno que ya está detenido por otro delito
MONCLOVA, COAH.- La búsqueda de Sergio Alonso Valdez Hernández terminó en tragedia. Cuatro meses después de haber desaparecido, el joven de 35 años fue localizado sin vida en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Su cuerpo, con visibles huellas de violencia, fue hallado dentro de un vagón de tren que partió desde Monclova el mismo día en que desapareció.
De acuerdo con declaraciones de su familia, Alonso —conocido cariñosamente como “Huevito” entre sus amigos— fue golpeado hasta la muerte por tres hombres en la colonia Praderas o Calderón. Tras la agresión, los responsables habrían colocado el cuerpo dentro de un vagón que se dirigía hacia el vecino estado de Nuevo León.
“Hace cuatro meses lo golpearon, desde ese tiempo estuvo en el Semefo”, dijo su hermano mayor, Edgar Valdez Hernández, quien confirmó que el cuerpo fue identificado y será trasladado a Monclova para darle sepultura.
Uno de los presuntos responsables, identificado como Jesús Gabriel Jiménez Alonso, se encuentra detenido en el penal de Monclova por otros delitos. De acuerdo con la familia, este hombre, junto con dos cómplices apodados “El Chuky” y “Miguel”, habría asesinado a Sergio Alonso tras una discusión relacionada con una bicicleta.
La familia Valdez Hernández ha exigido que se reabra la investigación para que los responsables enfrenten cargos por homicidio. “No puede quedar impune lo que hicieron con mi hermano”, expresó Edgar Valdez.
La Fiscalía General del Estado activó en su momento el Protocolo Alba para la búsqueda de Alonso, quien fue reportado como desaparecido el 28 de junio. En la ficha se describía como un hombre de 1.72 metros de estatura, delgado, de tez blanca, ojos café claros y cabello corto.
En redes sociales, su familia mantuvo activa la búsqueda durante semanas. “Por favor les pido información que ayude a dar con el paradero de mi hermano (...) sé que hay gente de buen corazón que me apoyará”, escribió Edgar en una de sus publicaciones.
Ahora, la familia enfrenta el dolor de la pérdida y la exigencia de justicia por un crimen que dejó una huella profunda en la comunidad de Monclova.