Insisten vecinos en frenar obra que convertiría calle en callejón, en colonia de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Vecinos de la colonia Eva Sámano alzaron la voz para pedir que se respete una vialidad contemplada en las escrituras de sus predios y que no se convierta en un callejón dentro del proyecto de las denominadas Viviendas del Bienestar, que actualmente se construyen en ese sector de Monclova.

Los colonos señalaron que, de acuerdo con los planos originales del fraccionamiento elaborados hace aproximadamente 18 años, en ese punto existe una calle que aún no tiene nombre, misma que ahora —según denuncian— está siendo reducida a un estrecho callejón por parte de la constructora encargada del desarrollo.

René Armendáriz, quien representa a los vecinos afectados, explicó que recientemente sostuvieron una reunión con autoridades municipales y representantes del proyecto para abordar la problemática y buscar una solución antes de que la obra avance hacia la zona donde se ubican sus viviendas.

En el encuentro participó la directora de Desarrollo Urbano, el síndico de minoría, Leonardo Rodríguez y representantes de la empresa desarrolladora.

Armendáriz señaló que los vecinos han insistido en que los callejones suelen convertirse con el tiempo en espacios inseguros y en focos de problemas para las colonias.

“Siempre lo hemos dicho: un callejón es insalubre e inseguro. La prueba está en la Obrera Sur y en la Obrera Norte, donde hay muchos callejones que no han servido para nadam bueno, solo para incrementar la delincuencia”, expresó.

Durante la reunión, dijo, las autoridades y los desarrolladores se comprometieron a revisar las escrituras de cada uno de los vecinos, así como el plano original del fraccionamiento, con el fin de determinar si la vialidad debe respetarse como calle.

El representante vecinal indicó que los desarrolladores aseguraron que no tendrían problema en modificar el proyecto en caso de que la documentación confirme que en ese punto debe existir una calle.

Explicó que actualmente las viviendas que se construyen forman parte de una primera etapa del proyecto y aún no llegan a la zona donde se encuentran las casas habitadas de la colonia Eva Sámano, por lo que todavía existe margen para realizar ajustes.

“Ellos se comprometieron a revisar y recomponer lo que sea necesario. Todavía están en una primera fase y aún hay tiempo para que se hagan las correcciones”, comentó.

Los desarrolladores, agregó, argumentan que el callejón se plantea para facilitar el paso de peatones; sin embargo, los vecinos consideran que una calle formal también permite el tránsito peatonal sin generar problemas de seguridad.

Armendáriz dejó en claro que los colonos no están en contra de la construcción de viviendas del Bienestar ni de que lleguen más proyectos habitacionales a la ciudad, pero sí piden que el crecimiento urbano se realice respetando las vialidades establecidas y las condiciones de seguridad para quienes ya habitan en el sector.