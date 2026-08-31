Llega Instituto Tecnológico de Monclova a sus 30 años de formar profesionistas

MONCLOVA, COAH.- Con tres décadas dedicadas a la formación de profesionistas y al desarrollo tecnológico de la Región Centro de Coahuila, el Instituto Tecnológico Superior de Monclova llega a sus 30 años fortaleciendo su oferta educativa y apostando por nuevas tecnologías. Bajo la dirección del maestro Juan Darío Hernández Guerrero, el Tecnológico preparó un evento conmemorativo en el que estuvo presente el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, además de autoridades educativas y directivos de otras instituciones de educación superior de la región.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos por quinquenios a trabajadores que han cumplido 10, 15, 20, 25 y hasta 30 años de servicio dentro de la institución, como parte del reconocimiento a su trayectoria y aportación a la formación de generaciones de profesionistas. Hernández Guerrero destacó que durante estos años el Tecnológico ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de la región, ampliando su oferta académica y fortaleciendo la vinculación con el sector productivo. “Hoy es un día de memoria, pero sobre todo de orgullo. Celebrar 30 años no es solamente contar el paso del tiempo, es recordar las vidas que se han transformado, las familias que han encontrado en esta institución una oportunidad y la aportación que el Tecnológico de Monclova ha hecho al desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra región y de Coahuila”, expresó el director. Actualmente cuentan con seis carreras presenciales y dos en modalidad virtual, aunque reconoció que para incrementar la cobertura presencial es necesario continuar ampliando la infraestructura, principalmente en aulas. A nivel nacional, agregó, el Tecnológico Nacional de México también impulsa una mayor oferta de carreras virtuales.

El director explicó que uno de los principales objetivos es preparar a los estudiantes para las nuevas áreas de oportunidad que están llegando a la región, particularmente en materia de semiconductores y otras tecnologías. El plantel cuenta con un laboratorio de semiconductores y se trabaja en nuevos proyectos relacionados con esta industria, además de buscar una mayor vinculación con empresas que requieren perfiles especializados. Señaló que la Región Centro está transitando hacia actividades que van más allá del tradicional sector metalmecánico, por lo que las instituciones educativas deben adaptarse a las nuevas demandas de la industria. Como parte de esta estrategia también se impulsa el proyecto de microcredenciales, mediante el cual estudiantes de nivel Medio Superior podrán acceder a cursos especializados y adquirir conocimientos que posteriormente les permitan incorporarse a empresas de la región.

La intención, explicó, es trabajar con preparatorias para que los jóvenes puedan obtener estas microcredenciales y llegar mejor preparados a las nuevas oportunidades laborales. IMPULSARÁ EL DEPORTE En materia deportiva, el Tecnológico contempla fortalecer disciplinas como volibol de playa, beisbol y softbol. Además, será sede de la Liga Furia Azul y se busca abrir sus instalaciones para que niños y niñas puedan desarrollar estas disciplinas. Hernández Guerrero destacó también la importancia de reunir en Monclova a directivos de diferentes tecnológicos del País, al considerar que esto permitirá mostrar el trabajo que se realiza en la región y fortalecer las redes de investigación y colaboración entre las instituciones.

Entre las autoridades que acudieron al evento estuvieron el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; el subsecretario de Educación Superior, Saúl Noguerón Contreras; Esra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila y diputada electa del Distrito 5; Luis Carlos Vidal, director general del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera; y Santos Eduardo de la Garza García, director general del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz. También estuvieron Cristina Rodríguez y Rodríguez, directora de la Universidad Pedagógica Nacional y exdirectora general del Tecnológico Superior de Monclova; Armando Castro Murguía, rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila; Mario Alberto Martínez Palacio, rector de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera; y Luis Horacio Salas Torres, director de la Facultad de Contaduría y Administración.

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