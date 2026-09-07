Llevan apoyo alimentario a familias vulnerables de Frontera, Coahuila

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Monclova
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    Llevan apoyo alimentario a familias vulnerables de Frontera, Coahuila
    Familias de diferentes sectores de Frontera recibieron apoyo alimentario durante las visitas realizadas por personal de Desarrollo Social y el DIF municipal. LIDIET MEXICANO

Los recorridos por distintos sectores buscan atender a personas que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias que más lo necesitan, continúan las entregas de apoyo alimentario en distintos sectores de Frontera, Coahuila.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, en coordinación con Desarrollo Social y el DIF Frontera, realiza recorridos por las colonias para llevar productos básicos directamente a las familias, como parte de un programa que ya ha beneficiado a cientos de personas.

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Durante las visitas, la Presidenta Municipal también dialoga con los vecinos para conocer de primera mano las necesidades que enfrentan y escuchar sus principales inquietudes.

El apoyo alimentario busca representar un respaldo para las familias que diariamente enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas.

Vecinos de las colonias visitadas agradecieron la entrega de los productos y la cercanía de las autoridades municipales.

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Las autoridades señalaron que los recorridos continuarán en los diferentes sectores de Frontera, con el propósito de que los apoyos lleguen directamente a las familias que más los requieren.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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