Llevan apoyo alimentario a familias vulnerables de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias que más lo necesitan, continúan las entregas de apoyo alimentario en distintos sectores de Frontera, Coahuila. La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, en coordinación con Desarrollo Social y el DIF Frontera, realiza recorridos por las colonias para llevar productos básicos directamente a las familias, como parte de un programa que ya ha beneficiado a cientos de personas.

Durante las visitas, la Presidenta Municipal también dialoga con los vecinos para conocer de primera mano las necesidades que enfrentan y escuchar sus principales inquietudes. El apoyo alimentario busca representar un respaldo para las familias que diariamente enfrentan dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas. Vecinos de las colonias visitadas agradecieron la entrega de los productos y la cercanía de las autoridades municipales.

Las autoridades señalaron que los recorridos continuarán en los diferentes sectores de Frontera, con el propósito de que los apoyos lleguen directamente a las familias que más los requieren.