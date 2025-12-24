Luto en la familia acerera: fallece trabajador de AHMSA
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La noticia llega en un momento en que los obreros atraviesan una situación difícil
La mañana de este día se tiñó de tristeza para el sector obrero de Monclova tras confirmarse el fallecimiento de José Juan Silva.
Fue un trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) quien perdió la vida de manera repentina en vísperas de Navidad a causa de complicaciones de salud.
TE PUEDE INTERESAR: Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales
José Juan laboraba en la Planta 2 de AHMSA, dentro del área de la coquizadora, donde era ampliamente conocido por sus compañeros por su entrega y responsabilidad en el trabajo.
De acuerdo con información cercana a la familia, el deceso se derivó de una hernia que le provocó serias complicaciones.
La noticia ha generado nuevamente consternación entre la base trabajadora, que atraviesa ya momentos difíciles, y que hoy suma una pérdida más dentro de la llamada familia acerera.
TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Se repite la amarga Navidad para extrabajadores de AHMSA; la promesa de la Presidenta no llega a Monclova
A través de redes sociales, compañeros y amigos expresaron sus condolencias, recordándolo como un hombre trabajador y comprometido.
Afirman su partida deja un vacío entre quienes compartieron jornada y esfuerzo en la siderúrgica de Monclova.