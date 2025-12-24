Luto en la familia acerera: fallece trabajador de AHMSA

La mañana de este día se tiñó de tristeza para el sector obrero de Monclova tras confirmarse el fallecimiento de José Juan Silva.

Fue un trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) quien perdió la vida de manera repentina en vísperas de Navidad a causa de complicaciones de salud.

José Juan laboraba en la Planta 2 de AHMSA, dentro del área de la coquizadora, donde era ampliamente conocido por sus compañeros por su entrega y responsabilidad en el trabajo.

De acuerdo con información cercana a la familia, el deceso se derivó de una hernia que le provocó serias complicaciones.