Luto en la familia acerera: fallece trabajador de AHMSA

Monclova
/ 24 diciembre 2025
    José Juan laboraba en la Planta 2 de Altos Hornos. FOTO: CORTESÍA

La noticia llega en un momento en que los obreros atraviesan una situación difícil

La mañana de este día se tiñó de tristeza para el sector obrero de Monclova tras confirmarse el fallecimiento de José Juan Silva.

Fue un trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA) quien perdió la vida de manera repentina en vísperas de Navidad a causa de complicaciones de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Proceso de quiebra de AHMSA avanza, pero sigue sujeto a resoluciones legales

José Juan laboraba en la Planta 2 de AHMSA, dentro del área de la coquizadora, donde era ampliamente conocido por sus compañeros por su entrega y responsabilidad en el trabajo.

De acuerdo con información cercana a la familia, el deceso se derivó de una hernia que le provocó serias complicaciones.

$!La noticia fue compartida por la familia en redes sociales.
La noticia fue compartida por la familia en redes sociales. FOTO: REDES SOCIALES

La noticia ha generado nuevamente consternación entre la base trabajadora, que atraviesa ya momentos difíciles, y que hoy suma una pérdida más dentro de la llamada familia acerera.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Se repite la amarga Navidad para extrabajadores de AHMSA; la promesa de la Presidenta no llega a Monclova

A través de redes sociales, compañeros y amigos expresaron sus condolencias, recordándolo como un hombre trabajador y comprometido.

Afirman su partida deja un vacío entre quienes compartieron jornada y esfuerzo en la siderúrgica de Monclova.

Temas


trabajadores

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

