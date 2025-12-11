Monclova: alcaldes de la Región Centro dan resultados y la gente lo reconoce: Sisbeles

Monclova
/ 11 diciembre 2025
    Monclova: alcaldes de la Región Centro dan resultados y la gente lo reconoce: Sisbeles

El subsecretario destaca obras esenciales, avance del par vial y cercanía con la ciudadanía como sello del trabajo municipal

MONCLOVA, COAH.- Los informes de resultados presentados en los municipios de la Región Centro-Desierto muestran un mismo rumbo: cercanía con la ciudadanía, soluciones a problemas históricos y trabajo alineado con el Gobierno del Estado.

Así lo afirmó el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, quien ha recorrido la región en representación del gobernador Manolo Jiménez.

TE PUEDE INTERESAR: Acuña activa su Plan Invernal 2025-2026 para proteger a las familias

Sisbeles señaló que cada rendición de cuentas refleja un ejercicio claro de transparencia y corresponsabilidad con la población. “Son 13 municipios trabajando como un solo equipo junto al gobernador, y eso se nota en cada obra, en cada acción y en cada colonia donde hay cambios”, sostuvo.

El subsecretario hizo un reconocimiento especial a la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, destacando que su administración ha priorizado a las familias que enfrentan mayores carencias.

Señaló que obras como agua, drenaje y reposición de tuberías —aunque no siempre visibles— son esenciales para resolver problemas arrastrados por años. “Son trabajos que alguien tenía que hacer, y hoy se están atendiendo”, enfatizó.

Entre los avances regionales, destacó el destrabe del par vial, una obra largamente esperada que permitirá una conexión más eficiente entre la Región Centro y la Región Desierto.

“Es una vialidad estratégica que mejora la movilidad y beneficia directamente a Monclova y Frontera”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR: Detención de ‘El Limones’ se originó a partir de cateos en la Laguna; FGE celebra coordinación con la federación

En materia de seguridad, Sisbeles reconoció que existen retos, pero aseguró que se trabaja en reforzar la corporación, modernizar equipamiento y brindar mejores herramientas a los elementos para garantizar mayor tranquilidad a las familias.

Adelantó que el plan de trabajo 2026 se está construyendo directamente con los vecinos, mediante asambleas donde cada colonia define sus prioridades: desde plazas públicas hasta obras de drenaje o proyectos deportivos. “La gente es quien marca la ruta. Por ellos estamos aquí y por ellos vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Sisbeles subrayó también el impulso que ha tomado el corredor industrial Castaños–Monclova–Frontera, donde nuevas inversiones como Dual, Tucson y la recientemente anunciada Yura consolidan a la región como una zona competitiva y generadora de empleo.

Temas


Alcaldes
Gobierno
Informes

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ciudad cuenta con múltiples canales de comunicación especializados, lo que permite una atención más eficiente según el tipo de incidente.

Saltillo: Chats de seguridad, tránsito, números de emergencia, ¿qué se debe reportar a cada uno?
Omar Yaghi, ganador del Premio Nobel de Química, en Boston, el 3 de diciembre de 2025. Mientras tres inmigrantes ganan el Premio Nobel de Ciencias para Estados Unidos este año, los expertos advierten que las medidas drásticas contra la inmigración podrían arruinar la innovación estadounidense.

La importancia del talento migrante en los Nobel de EE. UU.
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero
true

Si el crimen te da Limones, Haces...
true

¡Qué soleado estuvo el año!
true

Los jóvenes ya no saben hablar
En 2025, el gobierno estatal destinó alrededor de 200 millones de pesos a proyectos en la Región Carbonífera.

Coahuila: Anuncia Manolo Jiménez 2 parques industriales para la Región Carbonífera
La revista Time reconoció a los principales líderes tecnológicos detrás del avance de la Inteligencia Artificial, destacando su impacto global en la política, la economía y la vida cotidiana.

Time nombra Persona del Año a Musk, Zuckerberg, Huang y los ‘arquitectos de la IA’