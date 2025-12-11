Monclova: alcaldes de la Región Centro dan resultados y la gente lo reconoce: Sisbeles

MONCLOVA, COAH.- Los informes de resultados presentados en los municipios de la Región Centro-Desierto muestran un mismo rumbo: cercanía con la ciudadanía, soluciones a problemas históricos y trabajo alineado con el Gobierno del Estado.

Así lo afirmó el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, quien ha recorrido la región en representación del gobernador Manolo Jiménez.

Sisbeles señaló que cada rendición de cuentas refleja un ejercicio claro de transparencia y corresponsabilidad con la población. “Son 13 municipios trabajando como un solo equipo junto al gobernador, y eso se nota en cada obra, en cada acción y en cada colonia donde hay cambios”, sostuvo.

El subsecretario hizo un reconocimiento especial a la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, destacando que su administración ha priorizado a las familias que enfrentan mayores carencias.

Señaló que obras como agua, drenaje y reposición de tuberías —aunque no siempre visibles— son esenciales para resolver problemas arrastrados por años. “Son trabajos que alguien tenía que hacer, y hoy se están atendiendo”, enfatizó.

Entre los avances regionales, destacó el destrabe del par vial, una obra largamente esperada que permitirá una conexión más eficiente entre la Región Centro y la Región Desierto.

“Es una vialidad estratégica que mejora la movilidad y beneficia directamente a Monclova y Frontera”, añadió.

En materia de seguridad, Sisbeles reconoció que existen retos, pero aseguró que se trabaja en reforzar la corporación, modernizar equipamiento y brindar mejores herramientas a los elementos para garantizar mayor tranquilidad a las familias.

Adelantó que el plan de trabajo 2026 se está construyendo directamente con los vecinos, mediante asambleas donde cada colonia define sus prioridades: desde plazas públicas hasta obras de drenaje o proyectos deportivos. “La gente es quien marca la ruta. Por ellos estamos aquí y por ellos vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Sisbeles subrayó también el impulso que ha tomado el corredor industrial Castaños–Monclova–Frontera, donde nuevas inversiones como Dual, Tucson y la recientemente anunciada Yura consolidan a la región como una zona competitiva y generadora de empleo.