Monclova: Propone Theo Kalionchiz eliminar ISR a utilidades de trabajadores

Monclova
/ 19 febrero 2026
    Monclova: Propone Theo Kalionchiz eliminar ISR a utilidades de trabajadores
    Theo Kalionchiz presentó la iniciativa ante el Congreso de la Unión. ARCHIVO

El diputado federal plantea reformar la Ley del ISR para que la PTU quede totalmente exenta de impuestos

El diputado federal Theo Kalionchiz presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta y exentar totalmente del pago de ISR las utilidades que reciben los trabajadores por concepto de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

El legislador del Partido Acción Nacional, representante del Distrito III con cabecera en Monclova, explicó que la propuesta busca fortalecer el ingreso familiar, impulsar la economía interna y avanzar hacia una mayor justicia fiscal, al eliminar una carga tributaria que afecta un derecho laboral consagrado en la Constitución.

La iniciativa plantea modificar el artículo 93 de la Ley del ISR para garantizar que las utilidades lleguen íntegras a los trabajadores y llamó a que sea discutida con carácter urgente en el Congreso de la Unión.

Finalmente, el Diputado Federal por el Distrito III, con cabecera en Monclova, reiteró su compromiso de seguir presentando e impulsando iniciativas legislativas que beneficien directamente los bolsillos de las familias y contribuyan al fortalecimiento de la economía de las y los coahuilenses.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

