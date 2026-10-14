‘Nos falló Arturo Domínguez... con las familias de la clase obrera no se debe jugar’: extrabajadores de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- “Nos falló, si lo tuviera enfrente de mí le dijera que con las familias de la clase obrera no se debe jugar”, expresó con indignación Hervey Valenzuela, líder de los extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que permanecen bloqueando los accesos de la planta siderúrgica, luego de que la Sindicatura confirmara oficialmente que venció el plazo sin que Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), representada por Arturo Domínguez Arteaga, depositara la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares para la compra de la empresa.

Desde la puerta 3 de la planta 1, lamentó que, después de las expectativas que generó la propuesta de adquisición de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA), miles de familias vuelvan a quedar en la incertidumbre, sin saber cuándo podrán recuperar sus empleos o recibir los pagos que se les adeudan desde hace más de tres años. “No se debe jugar nunca con la clase obrera, porque no solamente somos los trabajadores, es la Región Centro, es Monclova, es la Región Carbonífera y Hércules; somos todos una familia”, manifestó Valenzuela, al señalar que las consecuencias del cierre de la siderúrgica han afectado a toda la región. El líder obrero recordó que Domínguez Arteaga planteó adquirir ambas empresas por mil 400 millones de dólares, con la promesa de hacer crecer AHMSA hasta 12 veces más de lo que fue, incorporar nuevos equipos y generar condiciones para cubrir los adeudos con los trabajadores.

Sin embargo, este martes 13 de octubre venció el plazo establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles sin que CIESA ni ninguno de los postores precalificados cumpliera con el depósito de la garantía de seriedad por 56.3 millones de dólares, confirmó la propia Sindicatura mediante un comunicado. La noticia terminó por derrumbar las expectativas de los extrabajadores, quienes aguardaban que la propuesta de CIESA avanzara y representara una salida a la crisis que enfrentan desde el cierre de la siderúrgica. “Seguimos con la esperanza por las 14 mil familias que estamos desempleadas y afectadas. Y no somos solamente 14 mil; si nos vamos por dos personas de cada familia, somos alrededor de entre 28 mil y 30 mil afectados”, señaló Valenzuela. El dirigente cuestionó: “¿Por qué siguen jugando?”, toda vez que la incertidumbre también alcanza a los extrabajadores que emigraron a otros países y que continúan pendientes de las noticias sobre la posible recuperación de AHMSA.

“Yo tengo compañeros en Holanda que se fueron de aquí buscando lo mejor y todavía siguen preguntando: ‘Oye, ¿salió esto?, ¿salió lo otro?’. ¿Por qué siguen jugando? No es solamente a nivel nacional, es a nivel mundial; la noticia ha salido por todas partes”, expresó. Ante el incumplimiento del depósito, consideró necesario que se investigue lo ocurrido y que, si legalmente corresponde, se apliquen sanciones a este empresario en particular, Arturo Domínguez Arteaga, quien incumplió el compromiso que hizo en la subasta del 25 de septiembre. “Con todo respeto, si al señor Arturo Domínguez tienen que multarlo, que lo hagan también. No puede seguir jugando con la clase obrera, aquí ni en ninguna parte”, reclamó. Valenzuela también cuestionó que los trabajadores tengan que esperar otros 90 días para conocer si existe una alternativa real para la adquisición de AHMSA, mientras Grupo Cargill y Afirme, acreedores garantizados que propusieron integrar un consorcio para participar en la compra, mantienen abierta esa posibilidad. “Nosotros no queremos 90 días. Ellos ya tienen dos años con ese consorcio, como siempre lo he dicho, es para que tengan un plan B. Queremos una realidad”, sostuvo. Por ello, pidió que se avance con una alternativa concreta o que continúe el procedimiento de subasta con otros interesados que demuestren que realmente tienen la intención y la capacidad de adquirir la siderúrgica. El representante de los obreros rechazó además que AHMSA sea considerada una empresa convertida en chatarra o sin posibilidades de volver a operar. Aseguró que cuenta con una auditoría reciente sobre los equipos de la planta y afirmó que existen instalaciones en condiciones para considerar su reactivación. “Altos Hornos de México no es chatarra. Tenemos esa auditoría al 100 por ciento y hay equipos que están en perfectas condiciones para arrancar”, aseguró.

Consideró que la empresa podría reactivarse por etapas y volver a convertirse en un motor económico para Monclova y la Región Centro de Coahuila, siempre que exista un proyecto viable y se deje de prolongar la incertidumbre. Finalmente, exigió al síndico de AHMSA, Víctor Manuel Aguilera Gómez, que salga a dar la cara y explique directamente a los extrabajadores y a la ciudadanía qué sucederá con la empresa tras la falta del depósito. “Que salga a dar la cara a todos los monclovenses, a toda la clase obrera, y que diga definitivamente si se va a ir a una tercera subasta. Pero no queremos que se alargue más de 90 días”, reclamó. Para los extrabajadores que permanecen en resistencia en los accesos de la planta, la falta del depósito representa otro golpe a la esperanza de recuperar sus empleos y recibir los recursos que se les adeudan, mientras miles de familias siguen esperando una solución que permita reactivar AHMSA y recuperar la estabilidad económica de la región.

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