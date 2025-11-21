Presentan a Axel ‘N’ ante juez por homicidio en Frontera; amplían investigación

Monclova
/ 21 noviembre 2025
    Presentan a Axel ‘N’ ante juez por homicidio en Frontera; amplían investigación
    Agentes de la AIC trasladaron a Axel “N” al C4, donde permanece bajo resguardo en espera de su audiencia. FOTO: REDES SOCIALES

La carpeta de investigación integra nuevas declaraciones y periciales que serán clave para definir la situación jurídica del imputado

MONCLOVA, COAH.– La investigación por el homicidio de Saúl “N”, conocido como “El Perro” en Frontera, avanzó en las últimas horas con la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Axel “N”, de 19 años.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal lo trasladaron bajo un dispositivo de seguridad al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) en Ciudad Frontera, donde permanece internado mientras continúa el procedimiento legal.

TE PUEDE INTERESAR: Apuñalan y dejan grave a estudiante en Monclova; tres menores presuntamente vinculados

La orden judicial fue autorizada el 18 de noviembre de 2025 por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova. El imputado enfrentará cargos por homicidio calificado con ventaja, derivado de los hechos ocurridos en la colonia Héroe de Nacozari.

Las autoridades indicaron que la detención se concretó tras el análisis de los primeros indicios recabados el día del crimen y de diversas declaraciones integradas a la carpeta. Aunque hubo dos detenidos inicialmente, sólo Axel fue considerado probable responsable y sujeto de la orden de captura.

En audiencia inicial, realizada la tarde del miércoles en el Centro de Justicia Penal de Frontera, se formuló imputación bajo la causa penal 1204/2025.

Durante el desarrollo, el Ministerio Público reconstruyó los momentos previos al ataque contra Saúl, señalando que el encuentro ocurrió el 16 de noviembre, cuando Axel, luego de un altercado vinculado con una bicicleta tomada a un tercero, se habría interceptado con la víctima y lo agredió con dos heridas provocadas con un arma blanca.

La descripción de los hechos incluyó testimonios de personas presentes durante el incidente. Entre ellos, varias declaraciones coincidieron en que la agresión fue directa y que la víctima intentó avanzar por la zona del CEFARE antes de desplomarse entre las calles Felipe Pescador y Maquinista, donde perdió la vida debido a un shock hipovolémico ocasionado por las lesiones.

TE PUEDE INTERESAR: Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio

Durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó el plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación quedó programada para el 24 de noviembre a las 15:00 horas. Hasta entonces, el joven permanecerá en custodia en las instalaciones del C4.

La carpeta de investigación sigue abierta mientras se desahogan periciales adicionales y se integran más testimonios, incluido el de un hombre que sobrevivió al ataque y cuyo relato será añadido a la imputación.

(Con información de medios locales)

Temas


Detenciones
Seguridad
homicidios

Localizaciones


Frontera

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La minería ha vivido tiempos de retrocesos en los últimos años, ante la incertidumbre para el sector.

Coahuila: ‘Empujón’ a la minería beneficiará a la Región Carbonífera

El cuerpo de la menor fue localizado en las inmediaciones del ejido Buñuelos, en la carretera Saltillo–Zacatecas.

Dan prisión preventiva a presunto homicida de Silvia N.; buscan imputarlo por feminicidio
La economía mexicana no logra crecer al ritmo deseado por diversos factores, entre ellos la falta de inversión y la presencia del crimen organizado.

Golpean a economía mexicana falta de inversión... y el narco: S&P
true

POLITICÓN: Congreso de Coahuila busca tipificar como delito los deepfakes con contenido íntimo
Ley Nicole

Ley Nicole
true

Nos hablan, pero no nos oyen: Gen Z
true

Jóvenes, entre la violencia y la ausencia de humanismo
true

Vive la Presidenta la peor crisis de su corto gobierno