Presentan a Axel ‘N’ ante juez por homicidio en Frontera; amplían investigación

MONCLOVA, COAH.– La investigación por el homicidio de Saúl “N”, conocido como “El Perro” en Frontera, avanzó en las últimas horas con la cumplimentación de una orden de aprehensión contra Axel “N”, de 19 años.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal lo trasladaron bajo un dispositivo de seguridad al Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) en Ciudad Frontera, donde permanece internado mientras continúa el procedimiento legal.

La orden judicial fue autorizada el 18 de noviembre de 2025 por el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova. El imputado enfrentará cargos por homicidio calificado con ventaja, derivado de los hechos ocurridos en la colonia Héroe de Nacozari.

Las autoridades indicaron que la detención se concretó tras el análisis de los primeros indicios recabados el día del crimen y de diversas declaraciones integradas a la carpeta. Aunque hubo dos detenidos inicialmente, sólo Axel fue considerado probable responsable y sujeto de la orden de captura.

En audiencia inicial, realizada la tarde del miércoles en el Centro de Justicia Penal de Frontera, se formuló imputación bajo la causa penal 1204/2025.

Durante el desarrollo, el Ministerio Público reconstruyó los momentos previos al ataque contra Saúl, señalando que el encuentro ocurrió el 16 de noviembre, cuando Axel, luego de un altercado vinculado con una bicicleta tomada a un tercero, se habría interceptado con la víctima y lo agredió con dos heridas provocadas con un arma blanca.

La descripción de los hechos incluyó testimonios de personas presentes durante el incidente. Entre ellos, varias declaraciones coincidieron en que la agresión fue directa y que la víctima intentó avanzar por la zona del CEFARE antes de desplomarse entre las calles Felipe Pescador y Maquinista, donde perdió la vida debido a un shock hipovolémico ocasionado por las lesiones.

Durante la audiencia, la defensa del imputado solicitó el plazo constitucional de 144 horas, por lo que la continuación quedó programada para el 24 de noviembre a las 15:00 horas. Hasta entonces, el joven permanecerá en custodia en las instalaciones del C4.

La carpeta de investigación sigue abierta mientras se desahogan periciales adicionales y se integran más testimonios, incluido el de un hombre que sobrevivió al ataque y cuyo relato será añadido a la imputación.

(Con información de medios locales)