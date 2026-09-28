Reactivar AHMSA tomaría al menos un año aun si se concreta compra, advierte analista

El experto en finanzas explicó que la aparición de una postura de compra representa una señal positiva después de años de incertidumbre; sin embargo, subrayó que todavía existen condiciones financieras, jurídicas y operativas que deberán cumplirse antes de considerar concluida la operación.

MONCLOVA, COAH.- La expectativa generada en Monclova ante la posibilidad de que Altos Hornos de México ( AHMSA ) tenga un nuevo propietario debe tomarse con cautela, pues una eventual adquisición no significaría la reactivación inmediata de la siderúrgica, ni la recuperación automática de los empleos perdidos, advirtió el analista financiero Marcelo Lara.

“En concreto todavía no hay un veredicto que diga: ‘este es el dueño’”, señaló Lara, quien consideró necesario diferenciar entre la existencia de un interesado y una adquisición consumada.

La postura presentada asciende a 1,400 millones de dólares. Lara explicó que uno de los primeros elementos a observar será el cumplimiento de la garantía establecida dentro del proceso, además del origen de los recursos, el esquema de pago y la posición de los principales acreedores.

Para el especialista, la cautela también debe extenderse a los anuncios sobre el futuro productivo de la empresa. Señaló que resulta prematuro plantear una recuperación acelerada cuando AHMSA lleva entre tres y cuatro años detenida, y deberá evaluarse la condición actual de hornos, instalaciones y demás activos productivos.

“Una cosa va a ser comprarla y empezar quizás a pagar pasivos, y otra volverla a echar a funcionar y que sea rentable, productiva”, explicó.

RECUPERAR EL MERCADO SERÁ OTRO RETO

Lara señaló que durante los años en que AHMSA permaneció fuera de operación, el mercado siderúrgico continuó avanzando y otros productores ocuparon espacios que anteriormente correspondían a la empresa mexicana.

Explicó que China e India dominan la producción internacional, mientras que en México y América Latina existen compañías consolidadas, por lo que AHMSA tendría que recuperar clientes y definir nuevamente qué productos pretende colocar en el mercado.

“Volver a colocar los productos en el mercado no va a ser sencillo para AHMSA. Es un proveedor que se fue, lo sustituyen otros y tú vas a llegar nuevamente con tus clientes a tocar la puerta”, señaló.

El especialista agregó que un nuevo propietario tendría que definir un plan integral que contemple costos y tiempos de arranque, logística, proveeduría, catálogo de productos, clientes objetivo, flujo de efectivo y estrategia para competir nuevamente tanto en México como en mercados internacionales. También deberá considerar las condiciones actuales del comercio con Estados Unidos y las reglas de origen aplicables al acero, un escenario distinto al que enfrentaba AHMSA antes de detener operaciones.

VE DIFÍCIL REACTIVACIÓN EN SEIS MESES

Ante las expectativas de una reapertura acelerada, Lara consideró complicado pensar en una recuperación de la siderúrgica en un plazo de seis meses. Recordó que otros grupos -que en distintos momentos mostraron interés en el proceso- contemplaban períodos de entre año y medio y dos años para una eventual recuperación operativa.

Incluso suponiendo que la adquisición se concretara y el capital estuviera disponible, Lara estimó que el proceso posterior no sería menor a un año.

El analista explicó que la siderurgia requiere además importantes cantidades de agua y capital, mientras que la rentabilidad del sector obliga a producir a gran escala para sostener el negocio.

A esto se suman los pasivos acumulados por AHMSA. Lara señaló que una eventual nueva administración tendría que encontrar un equilibrio entre destinar recursos al pago de obligaciones pendientes y financiar simultáneamente el regreso de la empresa a la producción.

Uno de los puntos donde Lara pidió moderar expectativas es el empleo. Descartó que una eventual adquisición implique que miles de antiguos trabajadores puedan reincorporarse inmediatamente a sus puestos.

“No vas a recontratar a toda la gente que de alguna manera ha estado involucrada”, señaló.

Explicó que una nueva administración tendría que revisar perfiles, experiencia, preparación y necesidades específicas de cada proceso productivo. Además, una siderúrgica reactivada podría incorporar mayor automatización y nuevas tecnologías, modificando el número y tipo de trabajadores requeridos. Por ello, tampoco prevé que en el mediano plazo AHMSA recupere las dimensiones laborales que llegó a tener durante sus años de mayor actividad.

Lara señaló que la reactivación sí representaría un impulso económico para Monclova y la Región Centro al recuperar empleos, producción y cadenas de proveeduría con la industria siderúrgica, aunque consideró difícil anticipar que el impacto alcance inmediatamente los niveles registrados décadas atrás.

“Yo no creo que vaya a resurgir en el mediano plazo como lo que era, ni con los empleos que tenía”, afirmó.

‘ALGO NO CUADRA’

La expectativa creció después de que José Arturo Domínguez, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), planteara públicamente convertir a AHMSA en una de las siderúrgicas de mayor productividad y anunciara proyectos adicionales de infraestructura y abastecimiento de agua.

Lara consideró que ese tipo de proyecciones requieren mayor información sobre la forma en que pretenden alcanzarse y pidió que sean acompañadas posteriormente por un plan financiero, operativo y comercial.

“Algo no cuadra en esto”, expresó el analista al referirse a la distancia que observa entre algunas de las proyecciones anunciadas y las condiciones actuales de la siderúrgica. Añadió que espera que los planteamientos del posible comprador estén lo más cercanos posible a la realidad y sean respaldados con la seriedad correspondiente a una operación de esta magnitud.

Lara insistió en que la existencia de un interesado representa una posibilidad que puede generar esperanza para la Región Centro, pero sostuvo que todavía será necesario comprobar la capacidad económica, el cumplimiento de los compromisos financieros y la viabilidad del proyecto.

“Qué bueno que existe una posibilidad. Eso siempre será positivo. Pero [hay que] tomarla con mucha cautela”, señaló.

Para el especialista, las siguientes etapas deberán permitir separar las expectativas de los hechos: primero tendrá que concretarse jurídicamente la adquisición y después conocerse el verdadero plan para devolver a AHMSA al mercado.

La eventual reactivación, concluyó, no funcionará como una “pastilla mágica”, sino como un proceso prolongado que deberá enfrentar simultáneamente el deterioro provocado por los años de inactividad, los pasivos de la compañía, las nuevas condiciones del mercado siderúrgico y el desafío de volver a encontrar clientes.