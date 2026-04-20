Reponen red de agua en el colonia El Pueblo; 20 mil monclovenses saldrán favorecidos

Los trabajos contemplan la reposición de 393 metros de tubería de 12 pulgadas sobre la avenida Juárez, además de la instalación de 280 metros de línea de 4 pulgadas en la calle 2 de Abril, acciones que impactarán de manera directa a cerca de 20 mil usuarios.

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión millonaria y tras años de rezago, arrancó una obra clave para mejorar el suministro de agua potable en la colonia El Pueblo, en Monclova , donde autoridades municipales y estatales, en conjunto con Simas buscan dar solución de fondo a un problema que ya mostraba signos evidentes de desgaste.

De acuerdo con el gerente general de Simas, Eduardo Campos, la red existente ya había cumplido su ciclo, presentando hundimientos y fallas constantes que afectaban la presión y continuidad del servicio, por lo que esta intervención permitirá restablecer condiciones más eficientes en la distribución del agua.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal dejó en claro que este tipo de obras forman parte de una estrategia para atender primero los problemas estructurales antes de avanzar en otros proyectos urbanos, evitando así que se repitan afectaciones a corto plazo.

“Es una de las principales inversiones programadas para este año por parte de Simas, y responde a una planeación que prioriza darle eficiencia al sistema”, señaló, al destacar que también se cuenta con recursos gestionados ante la Comisión Nacional del Agua, gracias al manejo administrativo del organismo.

La obra, que representa una inversión de 3.7 millones de pesos, es resultado del trabajo coordinado entre el Municipio, el Gobierno del Estado y el propio sistema operador, lo que ha permitido dirigir recursos hacia sectores con mayor necesidad en infraestructura hidráulica.

En voz de los vecinos, el arranque del proyecto ha sido bien recibido. Juanita Martínez, habitante del sector, reconoció que después de años de espera finalmente se atiende una necesidad básica que impacta directamente en la vida diaria de las familias.

Además, ciudadanos coincidieron en la importancia de cuidar la infraestructura una vez concluida, para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Con esta obra, autoridades buscan no solo mejorar el servicio, sino también elevar la calidad de vida en una de las colonias más tradicionales de la ciudad.