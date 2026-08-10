Reúne Monclova a 3 mil personas en Congreso de Alcohólicos Anónimos

La participación registrada durante esta edición superó las expectativas de los organizadores, ya que en congresos anteriores la asistencia había oscilado entre mil 800 y mil 900 personas. En esta ocasión, la convocatoria alcanzó aproximadamente 3 mil participantes.

MONCLOVA, COAH.- Alrededor de 3 mil personas se reunieron en Monclova durante el 49 Congreso de Región Norte-Oriente de Alcohólicos Anónimos, encuentro que congregó a integrantes de distintos estados del país para compartir experiencias y fortalecer el mensaje de recuperación frente al consumo de alcohol.

El encuentro tuvo como propósito principal transmitir un mensaje de acompañamiento a quienes enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol, además de compartir experiencias, fortaleza y esperanza entre quienes forman parte del programa de recuperación.

Durante las actividades se reunieron personas que llevan varias décadas dentro de los grupos con integrantes que apenas comienzan su proceso de recuperación. Incluso participaron compañeros con más de 50 años de permanencia en el programa, junto con personas que tenían apenas uno o dos días de haber ingresado.

Esta diversidad permitió generar un intercambio de experiencias entre participantes que atraviesan diferentes etapas, bajo un esquema basado en el acompañamiento y en el aprendizaje a partir de las vivencias de otros integrantes.

La reunión regional contó con representantes de Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Durango, quienes acudieron a Monclova para participar en las distintas actividades programadas.

Uno de los principales mensajes transmitidos durante el congreso fue que, mediante el programa de recuperación, las personas pueden reconstruir su vida y desarrollar una dinámica funcional alejadas del consumo de alcohol.

De acuerdo con información de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, la organización cuenta actualmente en México con más de 14 mil grupos y alrededor de 110 mil integrantes en recuperación.

El programa de Alcohólicos Anónimos se sustenta en los llamados Doce Pasos y en el acompañamiento entre personas que comparten experiencias relacionadas con el alcoholismo.

La organización tiene presencia internacional y sus antecedentes se remontan al 10 de junio de 1935, cuando Bill Wilson y el doctor Robert Smith establecieron las bases del movimiento en Akron, Ohio, Estados Unidos.