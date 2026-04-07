Rinden protesta 150 mujeres del ONMPRI en comités municipales

Cerca de 150 mujeres formalizaron su incorporación a los Comités Municipales del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en la región Centro-Desierto de Coahuila, en un acto que refrendó su compromiso con la participación política y el impulso al desarrollo de las coahuilenses. La presidenta estatal del ONMPRI, Socorro Guevarra Garza, subrayó el papel estratégico de las integrantes del organismo, al destacar su labor constante para abrir espacios y fortalecer la presencia femenina en distintos ámbitos.

“Hoy reafirmamos que cuando las mujeres se organizan, participan y lideran, transforman sus comunidades con fuerza, convicción y unidad”, expresó. Añadió que asumir esta responsabilidad implica no solo representar a la organización, sino comprometerse con las agendas públicas orientadas a garantizar condiciones de seguridad, cohesión y bienestar para las mujeres en el estado. Las ceremonias de toma de protesta se realizaron de manera regionalizada. En Monclova, el acto fue encabezado por la delegada Esra Ibn Cavazos del Bosque; mientras que en Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Lamadrid, Sacramento y Escobedo, la responsabilidad recayó en la delegada Cristina Amezcua González.

Por su parte, los comités de Frontera, Múzquiz, Nadadores, Ocampo y San Buenaventura rindieron protesta ante el delegado Héctor Miguel García Falcón. El evento contó con la presencia de diversas alcaldesas de la región, entre ellas Sari Pérez Cantú, de Frontera; Daniela Durán, de Escobedo; Ale Huerta Alemán, de Nadadores; Yolanda García Valdez, de Abasolo; Magda Ortiz Pizarro, de Lamadrid; y Yésica Sifuentes Zamora, de Castaños. También asistieron Keka Valdés, en representación del delegado regional del PRI, Sergio Sisbeles; Mavi Sosa, esposa del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal; así como Cristina Flores, secretaria general del ONMPRI Monclova, junto a Bobby Plata y Glenda Suárez, dirigentes del PRI en ese municipio.

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