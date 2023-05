No debe negarse ingreso a alumnos por corte tipo Peso Pluma, dice secretario de Educación en Coahuila

El secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, afirmó que el tipo de vestimenta o corte de cabello no debería ser motivo para negarle el ingreso a un estudiante a una institución educativa.

Aunque en algunos casos se puede llegar a un acuerdo con los padres para que sus hijos cumplan con ciertas recomendaciones, se deben respetar los derechos de los estudiantes.

En ciertas instituciones de nivel medio y superior donde se utiliza maquinaria, puede haber indicaciones sobre el uso de cabello largo por razones de seguridad. Sin embargo, siempre se deben respetar los derechos de los estudiantes, dijo el funcionario a Milenio diario.

TE PUEDE INTERESAR: Recibe Coahuila libros de texto de primaria; revisarán si tienen contenido ideológico

Recientemente, se informó sobre la negativa de los directivos de una escuela en Coahuila de permitir el ingreso de varios alumnos debido a su incumplimiento de las indicaciones sobre el uniforme y el corte de cabello. Ante esta situación, el titular de la Secretaría de Educación enfatizó que no se puede prohibir a los alumnos el acceso a las aulas por este motivo, pero se pueden buscar acuerdos con los padres para asegurar el respeto a los derechos de los estudiantes.

TE PUEDE INTERESAR: Por llevar corte estilo Peso Pluma dejan fuera a alumnos de un Conalep en Coahuila

El secretario de Educación destacó que no se pueden violar los derechos de los jóvenes y que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha establecido que no se puede negar el derecho a la educación ni atentar contra la igualdad y la no discriminación.

Se llegará a acuerdos y diálogos con los padres de familia para proteger la integridad de los estudiantes, respetando siempre sus derechos.