‘No teníamos ni bardas, jugábamos con piedras’: la historia del jardín de niños ‘Luis Donaldo Colosio’ de Saltillo

“En aquel entonces no había bardas, no había juegos, puras piedras para jugar”, sonríe tras confesar que recuerda haber sido muy travieso. “ Para la graduación entregaron los salones, pero solo había salones” . Fue su madre quien le señaló quien había sido su maestra, pues dijo no recordarla. “Yo estaba muy chiquillo”.

Entre sus muchos recuerdos, tiene muy presente su intervención en una discusión de alumnas. “Empezaron a pelearse porque una decía que yo era maestra y otra decía que no. -¿Verdad que sí eres maestra?-, me dijo una. No mija, yo no soy maestra, le dije. -Sí eres- y así empezaron, hasta que dijo -Sí es cierto, tú eres maestra de la escoba-, y ya le dije que sí“.

También recordó que en una graduación, ya que los niños rompieron formación, un alumno corrió a sus brazos para decirle lo mucho que la iba a extrañar.

La celebración del jardín de niños concluyó con las tradicionales mañanitas interpretadas por un mariachi, hubo pastel y bailables de los niños que cursan actualmente su educación preescolar.

De este jardín de niños egresaron Jesús Francisco Almaraz Arias y Diego Mateo Peña Tejada, el primero premio estatal del deporte este año, y el segundo reconocido futbolista del club Cefor Querétaro- Saltillo.