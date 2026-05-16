Oficina Enlace de la SEP en Coahuila se queda sin cabeza

A aproximadamente dos meses de la salida de Domingo Hernández de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila, la representación federal continúa sin titular y sin una fecha definida para el nombramiento de un relevo. Aunque no hubo un comunicado oficial sobre su salida, Hernández informó a VANGUARDIA alrededor de marzo que dejaría el cargo por motivos personales relacionados con actividades políticas.

En el marco del cierre del ciclo escolar y del inicio del proceso de inscripciones en Coahuila, la SEP federal aún no designa a una nueva persona responsable de la oficina enlace en el estado. Ante ello, VANGUARDIA acudió a las instalaciones de la Oficina de Enlace Educativo, ubicadas en el centro de Saltillo, donde trabajadores aclararon que la dependencia continúa operando pese a la ausencia de un titular. Indicaron que las áreas mantienen la atención de trámites ciudadanos, validaciones, registros y consultas relacionadas con certificados y documentación escolar. El personal indicó que no existe información sobre cuándo llegará un nuevo titular y que la decisión depende directamente de oficinas centrales en la Ciudad de México. Mientras tanto, cada área mantiene sus funciones administrativas y canaliza los asuntos.

Trabajadores de la oficina también reconocieron que varios asuntos que anteriormente eran atendidos directamente por el delegado federal ahora están siendo resueltos por la Secretaría de Educación de Coahuila, especialmente en temas relacionados con educación superior, títulos y validaciones. El personal también dejó en claro que no tiene autorización para conceder entrevistas formales ni proporcionar cifras oficiales, ya que cualquier posicionamiento institucional debe ser autorizado por coordinación nacional ante la ausencia de una vocería formal en la oficina.

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