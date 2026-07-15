Partido entre Argentina e Inglaterra da nuevo impulso al FutFest Saltillo

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    Partido entre Argentina e Inglaterra da nuevo impulso al FutFest Saltillo
    Aunque la afluencia disminuyó tras la eliminación de México del Mundial, el FUTFEST Saltillo espera recibir más de 12 mil visitantes durante su último fin de semana con conciertos y la gran final del torneo. CORTESÍA

Comerciantes reportaron un incremento del 45% en el aforo durante este miércoles y el gobierno municipal prevé un fin de semana masivo

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial, el FUTFEST Saltillo 2026 ha registrado una ligera disminución en la afluencia de visitantes, principalmente porque el calendario de partidos también ha reducido su intensidad en las últimas semanas.

No obstante, el Gobierno Municipal prevé un importante repunte para el cierre del festival, ya que este fin de semana se espera un lleno total, impulsada por una cartelera de conciertos y los encuentros decisivos de la Copa del Mundo.

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Entre los espectáculos musicales destacan Los Invasores de Nuevo León, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, agrupaciones que buscan atraer a miles de asistentes al Biblioparque Norte.

Comerciantes instalados en el recinto reconocieron, bajo condición de anonimato, que las ventas disminuyeron tras la salida del representativo mexicano del torneo.

“En días anteriores había sido un poco más difícil realizar las ventas”, comentó uno de los locatarios.

Sin embargo, señalaron que la actividad comenzó a recuperarse durante la semana gracias al interés generado por otros encuentros mundialistas.

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“Este miércoles, con el partido entre Argentina e Inglaterra, sí tuvimos un aforo superior al 45 o 50 por ciento”, señalaron.

Los comerciantes destacaron que la respuesta del público superó las expectativas, especialmente porque el encuentro se disputó a la 1:00 de la tarde, en pleno horario laboral, cuando normalmente la asistencia suele ser menor.

Ante este panorama, el Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar del último fin de semana del FUTFEST Saltillo 2026, que combinará música en vivo, la transmisión de los partidos que definirán al campeón del Mundial y diversas actividades recreativas para toda la familia.

La agenda artística comenzará este viernes 17 de julio con la presentación de Los Invasores de Nuevo León, a las 10:00 de la noche. El sábado 18 será el turno de Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, también a las 10:00 de la noche, mientras que el domingo 19 el cierre musical estará a cargo de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, con un concierto programado para las 9:00 de la noche.

En el ámbito deportivo, el sábado se transmitirá en pantalla gigante el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, a las 3:00 de la tarde, mientras que el domingo los asistentes podrán seguir la gran final entre España y Argentina, a partir de la 1:00 de la tarde.

Además de los partidos y los conciertos, el festival ofrece juegos mecánicos, activaciones, zonas para fotografías, videojuegos, una amplia oferta gastronómica, venta de souvenirs y diversas actividades pensadas para toda la familia.

El acceso general tiene un costo de 65 pesos en taquilla para personas mayores de dos años y de 68 pesos mediante la plataforma Ticket To Go. Los boletos también pueden adquirirse en las sucursales de JR Sombreros.

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SALTIROCK SE SUMA A LA FIESTA

Como parte de la programación conjunta del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 y el FUTFEST Saltillo 2026, este jueves se llevará a cabo Saltirock, un encuentro dedicado al rock local.

Las actividades iniciarán a las 6:00 de la tarde con la presentación de Helpless, seguida por Sleepy Boys, a las 7:00 de la tarde; Red Flags, a las 8:00 de la noche; y el cierre estará a cargo de Maurizio Terracina & The Volture, a las 9:00 de la noche.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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