Pide diputado que municipios exijan estudios de impacto social antes de otorgar licencias de alcohol

Coahuila
/ 22 octubre 2025
    Pide diputado que municipios exijan estudios de impacto social antes de otorgar licencias de alcohol
    Alfredo Paredes, izquierda, subrayó que el desarrollo económico debe ser sustentable, equilibrando el crecimiento con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/ VANGUARDIA

“Que cuando se abra un restaurante, una quinta, una discoteca, un salón de fiestas o un expendio se cumpla con este requisito, para evitar problemas”, señaló la autoridad

Con 16 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Alfredo Paredes para exhortar a los 38 municipios de Coahuila a que, antes de otorgar licencias para la venta y consumo de alcohol, exijan la realización de estudios de impacto social, además de observar las disposiciones ambientales y de desarrollo urbano.

Paredes explicó que esta medida busca prevenir conflictos vecinales, problemas de ruido y afectaciones al entorno urbano que suelen derivarse de la operación de bares, restaurantes, expendios o salones de fiestas.

TE PUEDE INTERESAR: PRI y PAN en Coahuila no cierran la puerta a una alianza

“Al incluir el estudio de impacto social como requisito, cuando se abra un restaurante, un expendio o un salón de fiestas, se evitarían muchos problemas en los municipios. Este análisis nos quitaría una cantidad importante de conflictos que son muy recurrentes”, señaló.

En su exposición, el legislador subrayó que el desarrollo económico debe ser sustentable, equilibrando el crecimiento con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Recordó que la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado faculta a los municipios para otorgar o negar certificaciones según el uso del suelo o los resultados de los estudios de impacto social.

Asimismo, destacó que la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila prohíbe conceder licencias o permisos a negocios generadores de ruido contaminante sin cumplir previamente con estudios de impacto ambiental y social.

Temas


Alcohol
Licencias
Medio Ambiente

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros