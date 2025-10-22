Pide diputado que municipios exijan estudios de impacto social antes de otorgar licencias de alcohol

Con 16 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Alfredo Paredes para exhortar a los 38 municipios de Coahuila a que, antes de otorgar licencias para la venta y consumo de alcohol, exijan la realización de estudios de impacto social, además de observar las disposiciones ambientales y de desarrollo urbano.

Paredes explicó que esta medida busca prevenir conflictos vecinales, problemas de ruido y afectaciones al entorno urbano que suelen derivarse de la operación de bares, restaurantes, expendios o salones de fiestas.

“Al incluir el estudio de impacto social como requisito, cuando se abra un restaurante, un expendio o un salón de fiestas, se evitarían muchos problemas en los municipios. Este análisis nos quitaría una cantidad importante de conflictos que son muy recurrentes”, señaló.

En su exposición, el legislador subrayó que el desarrollo económico debe ser sustentable, equilibrando el crecimiento con el bienestar social y el cuidado del medio ambiente. Recordó que la Ley para la Regulación de la Venta y Consumo de Alcohol en el Estado faculta a los municipios para otorgar o negar certificaciones según el uso del suelo o los resultados de los estudios de impacto social.

Asimismo, destacó que la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila prohíbe conceder licencias o permisos a negocios generadores de ruido contaminante sin cumplir previamente con estudios de impacto ambiental y social.