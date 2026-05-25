Pide UAdeC a docentes de abstenerse a invitar a fiestas con alcohol a estudiantes; y a Jurisprudencia, aplicar sanciones

Nájera Davis, quien busca contender por la Dirección de la facultad en el próximo proceso de renovación previsto para septiembre, ha sido señalado por participar y promover reuniones con estudiantes donde hubo consumo de bebidas alcohólicas.

Luego de la difusión de videos y publicaciones en redes sociales donde se observa al docente Óscar Nájera Davis conviviendo y consumiendo alcohol junto a estudiantes, el director de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC , Alfonso Yáñez, afirmó que la situación será evaluada únicamente en caso de que exista una denuncia formal.

La más reciente ocurrió el pasado 21 de mayo en una palapa al norte de Saltillo. De acuerdo con publicaciones realizadas por el propio aspirante en redes sociales, el evento incluyó transporte de ida y regreso para estudiantes con motivo del Día del Estudiante. Además, comenzó a circular un video donde se le observa consumiendo tequila y compartiendo bebidas con algunos asistentes.

Una semana antes, durante “La Noche del Búho”, evento organizado por la Sociedad de Alumnos para la coronación del rey y reina de Jurisprudencia, el docente subió al templete cerca de las 02:00 horas para invitar a los asistentes a un “after”.

Sobre el tema, Alfonso Yáñez indicó que actualmente no existe un proceso electoral en curso dentro de la facultad y reiteró que los hechos se analizarán únicamente si se presenta una denuncia.

El director agregó que, al tratarse de actividades privadas, la facultad revisaría las aportaciones correspondientes para determinar si existió alguna responsabilidad o incumplimiento a la normatividad universitaria.

CUESTIONAN CONDUCTA DE DOCENTE

Por su parte, el secretario general de la UAdeC, Víctor Sánchez, señaló que este tipo de conductas no corresponden al papel formativo que tienen los docentes dentro de la institución. Consideró que, independientemente de la existencia de una denuncia, las autoridades de la facultad deben intervenir para evitar que estas situaciones se repitan.

“Tiene que haber un llamado de atención. Parte del proceso del docente es formar con el ejemplo. Estas situaciones no muestran un buen ejemplo. Nuestra propia normatividad le asigna una serie de responsabilidades y conductas a los docentes en donde no caben de ninguna forma estas situaciones en donde los profesores consuman alcohol con los alumnos”, expresó.

Sánchez recordó que anteriormente la universidad ya aplicó sanciones en otros casos relacionados con actividades estudiantiles fuera de norma, como lunadas y novatadas.

Finalmente, indicó que la universidad debe mantener la relación entre docentes y estudiantes dentro de los principios académicos y formativos de la institución, evitando ambientes relacionados con el consumo de alcohol o conductas que puedan derivar en adicciones.