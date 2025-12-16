Desmantelan palenque clandestino y detienen a 13 personas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad derivó en el desmantelamiento de un palenque clandestino que operaba sin autorización en la colonia Vista Hermosa, así como en la detención de 13 personas presuntamente involucradas en peleas ilegales de gallos, en Piedras Negras.

La intervención se realizó durante la madrugada del domingo en un domicilio ubicado sobre la calle San Marcos, casi esquina con San Cornelio, donde autoridades municipales confirmaron la realización de actividades fuera de la ley. En el sitio se encontraban personas participando y presenciando las peleas, por lo que se procedió al aseguramiento de los asistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan presunto desfalco de más de medio millón en notaría de Piedras Negras

De acuerdo con la información disponible, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por delitos en contra de las funciones de seguridad y cohecho, debido a presuntas acciones para obstaculizar la labor policial durante el operativo. Tres de los asegurados habrían sido consignados específicamente por estos delitos, mientras se define la situación jurídica del resto dentro del plazo legal correspondiente.

Durante la intervención también fueron asegurados seis vehículos que se encontraban en el exterior del inmueble, los cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad como parte de las diligencias. El domicilio fue clausurado por la autoridad municipal, al confirmarse que operaba sin contar con permisos de ninguna instancia.

Información recabada por las corporaciones indica que este palenque clandestino presuntamente llevaba tiempo operando en el sector, además de haber sido señalado como un punto conflictivo por antecedentes de riñas y hechos violentos relacionados con asistentes a este tipo de eventos.

En el operativo participaron elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila, quienes ingresaron al inmueble tras recibir reportes ciudadanos sobre la realización de estas prácticas. El propietario del lugar permitió el acceso de las autoridades al momento de la inspección.

Las peleas de gallos están prohibidas en Coahuila por la Ley de Protección y Trato Digno a los Seres Sintientes, al considerarse actos de crueldad animal, por lo que su organización y participación pueden derivar en sanciones que incluyen multas y penas de prisión.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran 27.5 kg de drogas ocultos en neumático y detienen a hermanos tras operativo en Acuña

Este tipo de actividades ilegales han sido detectadas de manera recurrente en distintos puntos de Piedras Negras, como el ejido Piedras Negras, el libramiento Alonso Ancira y colonias como Mundo Nuevo y Villa de Fuente. Reportes similares también se han presentado en el municipio de Nava, principalmente durante fines de semana, donde vecinos han denunciado la realización constante de peleas clandestinas.

Las investigaciones continúan abiertas para determinar responsabilidades y deslindar posibles delitos adicionales relacionados con estos hechos.

(Con información de medios locales)