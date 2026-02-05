Inician en Piedras Negras pagos de refrendo y revisión físico-mecánica a taxis y transporte urbano

Piedras Negras
/ 5 febrero 2026
    Inician en Piedras Negras pagos de refrendo y revisión físico-mecánica a taxis y transporte urbano
    Desde inicios de semana comenzó de manera oficial el proceso de pago de refrendos y derechos de ruta de taxis. FOTO: VANGUARDIA/Josué Rodríguez

Son 632 taxis y 45 camiones los que deberán ponerse al corriente para que puedan seguir operando

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El director de Transporte Municipal, Homero Castro Vela, informó que desde inicios de semana comenzó de manera oficial el proceso de pago de refrendos y derechos de ruta, trámites que los concesionarios del transporte público deben realizar cada año.

De forma paralela, arrancó también la revisión físico-mecánica de las unidades, con el propósito de garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas para circular y ofrecer seguridad a los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR: Extrabajadores de AHMSA levantan plantón en la CDMX y regresan a Monclova

Castro Vela destacó que la intención es acercar este procedimiento a concesionarios y operadores de taxi, facilitando el cumplimiento de los requisitos y asegurando que todas las unidades se apeguen a la normatividad vigente en materia de transporte público.

En total, se revisarán 632 taxis y 45 camiones de transporte urbano, los cuales deberán aprobar la inspección para continuar operando de manera regular.

El funcionario precisó que, en caso de detectarse fallas mecánicas o condiciones que representen un riesgo, las unidades serán retiradas de circulación de inmediato, hasta que los concesionarios realicen las reparaciones correspondientes.

Asimismo, indicó que los vehículos de modelos anteriores que ya no cumplan con los estándares establecidos deberán ser sustituidos por unidades más recientes, mientras que los taxis de modelos 2019 a 2024 deberán presentarse en perfectas condiciones físicas y mecánicas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuilenses nacidos en julio y agosto y con primer apellido bajo la letra D, integrarán las casillas electorales

Finalmente, Castro Vela reiteró que cualquier taxi o camión urbano que no cumpla con los requisitos será suspendido del servicio y solo podrá reincorporarse una vez que se compruebe que cumple con todas las disposiciones, priorizando siempre la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio.

