Nacho Fest regresa a Piedras Negras del 23 al 25 de octubre

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Piedras Negras
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    Nacho Fest regresa a Piedras Negras del 23 al 25 de octubre
    El festival es considerado una celebración originaria de Piedras Negras y vinculada con la identidad de la ciudad. ESPECIAL

Las actividades iniciarán el viernes 23 de octubre alrededor de las 19:30 horas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La edición 31 del Nacho Fest de Piedras Negras se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre, con una programación que incluirá actividades gastronómicas, concursos, música y entretenimiento para toda la familia.

Adalberto Peña de los Santos, presidente del comité organizador, informó que el festival es una celebración originaria de Piedras Negras y que, a lo largo de sus 31 ediciones, se ha consolidado como uno de los eventos representativos de la ciudad.

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Las actividades comenzarán el viernes 23 de octubre alrededor de las 19:30 horas con la presentación de Señorita Turismo y el acto inaugural, en el que se contempla la participación de autoridades municipales.

Como parte del programa artístico se presentará el grupo de música country Caballo Dorado, cuya participación se suma a las actividades musicales previstas durante el festival.

El evento contará además con concursos como el de nacho exótico y una competencia para determinar quién puede comer la mayor cantidad de chiles jalapeños. También habrá juegos infantiles y mecánicos, payasos y otras actividades dirigidas a las familias.

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Uno de los principales atractivos será nuevamente la elaboración del nacho gigante, para lo cual se construirá una plancha de aproximadamente mil 200 kilogramos. La preparación tendrá dimensiones de 6.5 metros por lado y requerirá la participación de habitantes de Piedras Negras.

De acuerdo con el comité organizador, el Nacho Fest representa un esfuerzo de la comunidad con respaldo de los gobiernos municipal y estatal, y busca mantener una celebración vinculada con la gastronomía y la identidad de Piedras Negras.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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