Nava reúne la danza de las cinco regiones de Coahuila

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Piedras Negras
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    Nava reúne la danza de las cinco regiones de Coahuila
    Nava reunió en un mismo escenario expresiones dancísticas de las cinco regiones de Coahuila. CORTESÍA

Agrupaciones representativas de las regiones Norte, Centro, Carbonífera, Sureste y Laguna participaron en una jornada dedicada a preservar y difundir las tradiciones dancísticas

NAVA, COAH.- El municipio de Nava se convirtió en punto de encuentro del patrimonio dancístico de Coahuila al recibir el Festival Cultural “Coahuila Carmen de Amor”, una jornada que reunió este fin de semana, en un mismo escenario, expresiones folklóricas representativas de las cinco regiones del estado.

Delegaciones de las regiones Norte, Centro, Carbonífera, Sureste y Laguna participaron en el encuentro, concebido para preservar, difundir y acercar a las comunidades la diversidad de bailes, música, vestuario y tradiciones que forman parte de la identidad coahuilense.

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Las actividades iniciaron con un desfile por las principales vialidades de Nava, donde los contingentes mostraron estampas y atuendos relacionados con sus lugares de origen. El recorrido permitió que las familias observaran de cerca la variedad cultural existente entre las distintas zonas de la entidad.

La jornada culminó en el Centro Histórico, que se transformó en escenario para las presentaciones de danza regional. Las agrupaciones ofrecieron una muestra de las expresiones que distinguen a Coahuila, desde polkas y cuadrillas hasta danzas asociadas con comunidades, actividades productivas y tradiciones históricas.

El festival cuenta con antecedentes desde 2023 como una iniciativa encaminada a reunir manifestaciones de las cinco regiones del estado en un mismo programa. En ediciones anteriores se han incluido bailes de municipios como Piedras Negras, Acuña, Monclova, San Buenaventura, Viesca y Arteaga, además de representaciones vinculadas con la cultura kikapú, las comunidades mineras y las tradiciones laguneras.

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La realización del encuentro en Nava permitió descentralizar la actividad cultural y llevarla a la Región Norte, fortaleciendo la difusión del patrimonio intangible fuera de las ciudades donde tradicionalmente se concentran los grandes eventos.

Más que una exhibición artística, “Coahuila Carmen de Amor” funciona como un espacio de transmisión cultural, en el que agrupaciones y bailarines mantienen vigentes expresiones que forman parte de la memoria colectiva del estado y las presentan ante nuevas generaciones.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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