Piedras Negras: Fiscalía citará a declarar a sacerdote señalado de abuso sexual a menor en 2007

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrirá carpeta de investigación contra un sacerdote denunciado por abuso sexual de una niña de 13 años en 2007.

Los hechos habrían ocurrido cuando el clérigo se desempeñaba como párroco en la iglesia Parroquia San Antonio de Padua, en la colonia San Joaquín. Aunque la denuncia formal se presentó en mayo de 2025, autoridades aseguran que los protocolos se activaron al momento de conocer el caso.

Según la versión presentada por la víctima, tras acudir a confesión fue llevada a un cuarto detrás de la parroquia, donde sufrió la agresión. En su testimonio, relató que en su momento no quiso denunciar por miedo, pero que con los años decidió buscar justicia.

La persona acusada, Luis Efraín N. —quien actualmente está radicado en la Diócesis de Laredo, en Texas— fue notificado de la denuncia y se le aplicaron medidas cautelares en cuanto su nueva diócesis fue informada.

La Fiscalía continúa recabando pruebas: testimonios, posibles otras víctimas y contexto histórico, para decidir si judicializa el caso. Hasta ahora no hay detención.

El contexto local agrava la indignación: en Coahuila hay otras investigaciones en curso contra sacerdotes por abusos sexuales. Un informe reciente señala que 11 curas han sido denunciados penalmente, aunque algunos huyeron del estado y otros todavía ofician misa.

Ante ello, la iglesia local asegura que reforzará los protocolos de protección a menores en todas sus parroquias y mantiene abiertos los canales para recibir denuncias adicionales.

Este nuevo caso revive la urgencia de visibilizar y sancionar los abusos sexuales cometido por miembros del clero, y exige justicia para las víctimas, así como mecanismos transparentes de protección y acompañamiento.

ALGUNOS CASOS MÁS

En 2018 la Fiscalía General del Estado de Coahuila investigaba a 11 sacerdotes y ex sacerdotes por delitos como violación, atentados al pudor y abusos sexuales contra adolescentes —muchos de entre 12 y 16 años. Algunos de los denunciados continuaban oficiando, según declaraciones oficiales.

Un testimonio difundido en 2014 denunciaba que en la Diócesis de Saltillo había al menos 100 menores víctimas de abuso por sacerdotes, señalando que el número real podría ser mucho mayor. El denunciante relató agresiones sistemáticas, presión psicológica, amenazas y manipulación.

En 2025, se dio a conocer que de los 11 curas investigados en ese momento por la Fiscalía, al menos cinco se habrían fugado del estado, mientras que algunos siguen oficiando misa en otras jurisdicciones.

Aun en 2025, otro caso generó denuncias en la ciudad de Saltillo: un sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Schoenstatt fue señalado por presunto abuso sexual contra una mujer adulta, aunque al cierre de esa denuncia no había denuncia formal ante la Fiscalía.