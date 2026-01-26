Piedras Negras: UAdeC refuerza atención a la salud mental en nivel preparatoria

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El director de la preparatoria Luis Donaldo Colosio Murrieta de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Edgar Hernández Carmona, informó que el plantel mantiene un acompañamiento constante a adolescentes y jóvenes, al tratarse de una etapa marcada por cambios emocionales y personales, lo que ha convertido a la salud mental en una prioridad institucional.

El directivo explicó que la universidad cuenta con un departamento de tutorías y un departamento de orientación, ambos alineados con los lineamientos impulsados por el rector Octavio Pimentel, con el objetivo de ofrecer seguimiento cercano a estudiantes que enfrentan situaciones emocionales o psicológicas.

Detalló que cada alumno dispone de un tutor personal desde su ingreso hasta su egreso, quien funge como primer contacto cuando se detecta alguna dificultad relacionada con la salud mental. Este acompañamiento inicial permite orientar al estudiante para identificar y manejar sus emociones, así como buscar soluciones a los problemas que enfrenta.

Cuando el caso lo amerita, el alumno es canalizado al departamento de orientación, donde un psicólogo evalúa la situación y define el tipo de apoyo necesario, siempre priorizando el bienestar del joven.

Hernández Carmona subrayó que, al tratarse de estudiantes menores de edad, los padres de familia son informados e involucrados en todo momento. Se les convoca para conocer la situación y, de manera conjunta, establecer el seguimiento que se dará a cada caso.

Como parte del protocolo, algunos alumnos también pueden ser canalizados a dependencias del gobierno estatal, como el COSAMA y el CRI, donde especialistas externos brindan atención integral y una valoración complementaria.

Finalmente, el director reconoció que la demanda de atención en salud mental ha ido en aumento entre los jóvenes, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de apoyo para garantizar una atención oportuna durante su formación académica y personal.